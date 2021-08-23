Дружина президента радо вітала учасників заходу та журналістів. Вона позувала перед папараці, мило усміхаючись. Олена Зеленська довго готувалася до цього дня, тому увагу приділила не лише програмі, а й власному образові.

До теми Саміт перших леді та джентльменів: Зеленська розповіла про учасників

Елегантний look Олени Зеленської

Перша леді Україна постала перед іноземними гостями та представниками ЗМІ в елегантному костюмі молочного кольору, що складався з широких штанів зі смугами спереду та піджака, який застібався на один ґудзик. Таке вбрання вона поєднала з туфлями-човниками в тон на підборах.

Волосся жінка зібрала у пучок ззаду, залишивши лише декілька локонів, які гарно спадали на обличчя. Макіяж зробила у коричневих відтінках. Зеленська не любить накладати на обличчя багато косметики, тому її мейк-ап завжди максимально натуральний і ніжний. Олена довершила ауфіт лаконічними сережками та брошкою.



Олена Зеленська в молочному костюмі / Фото Альони Чернецької, 24 канал



Олена Зеленська в молочному костюмі / Фото Альони Чернецької, 24 канал



Олена Зеленська в молочному костюмі / Фото Альони Чернецької, 24 канал

Про початок довгоочікуваного саміту перша леді розповіла й у своєму інстаграмі. Також вона запросила усіх охочих долучитися до події в онлайн-режимі.

Текст публікації Олени Зеленської:

Розпочинаємо Київський саміт перших леді та джентльменів. Вперше в історії представники "м'якої сили" зібралися для обговорення викликів нової реальності. Ми порушимо гострі питання, шукатимемо на них відповіді та обміняємося власним досвідом щодо актуальних проблем. Я надзвичайно щаслива, що саме моя країна на 30-річчя своєї незалежності стала місцем зустрічі перших леді та джентльменів. Ми стаємо міцнішими та помітнішими у світі. Не в останню чергу саме завдяки "м'якій силі", нові можливості для якої, я впевнена, формуватимуться сьогодні на наших очах у Софії Київській.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Нагадаємо, напередодні Київського саміту перших леді та джентльменів Олена Зеленська зустрілася з журналістами та відповіла на всі запитання, які їх цікавили. Тоді дружина Зеленського приїхала на пресконференції також в молочному костюмі, проте він складався з сукні та піджака.