Президентське подружжя з'явилось у садибі Маунт-Вернон, яка належала першому президенту США Джорджу Вашингтону. Нині маєток, розташований за 20 кілометрів від Вашингтона, належить спілці жінок. Саме в ньому з ініціативи Олени Зеленської запрацював перший україномовний аудіогід у США.

Гаряча тема Олена Зеленська прибула до США: трендовий образ першої леді в блакитному костюмі

Я дуже ціную те, що ми налагоджуємо тісний зв'язок зі США саме через історичний контекст і "м'яку силу", про яку всі зараз так багато чують і говорять. Культурна дипломатія не знає кордонів і меж,

– висловилась перша леді України.

Олена і Володимир Зеленські у США / Фото з інстаграму першої леді

Олена і Володимир Зеленські у США / Фото з інстаграму першої леді

Олена і Володимир Зеленські у США / Фото з інстаграму першої леді

Новий образ Олени Зеленської у США

Для появи в садибі Маунт-Вернон дружина президента обрала елегантну сукню темно-синього кольору. Це приталене вбрання за коліна з прикритими плечима та тонким коричневим поясом. Сукня в діловому стилі чудового підкреслила фігуру Олени Зеленської.

Стриманий образ вона довершила коричневими туфлями-човниками на високих шпильках і пишним кольє з бісеру. Волосся перша леді вклала у легкі голлівудські локони, а макіяж зробила у шоколадних відтінках, виділивши очі.

Олена Зеленська в елегантній сукні у США / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська в елегантній сукні у США / Фото з інстаграму першої леді