Президентське подружжя з'явилось у садибі Маунт-Вернон, яка належала першому президенту США Джорджу Вашингтону. Нині маєток, розташований за 20 кілометрів від Вашингтона, належить спілці жінок. Саме в ньому з ініціативи Олени Зеленської запрацював перший україномовний аудіогід у США.
Гаряча тема Олена Зеленська прибула до США: трендовий образ першої леді в блакитному костюмі
Я дуже ціную те, що ми налагоджуємо тісний зв'язок зі США саме через історичний контекст і "м'яку силу", про яку всі зараз так багато чують і говорять. Культурна дипломатія не знає кордонів і меж,
– висловилась перша леді України.
Олена і Володимир Зеленські у США / Фото з інстаграму першої леді
Олена і Володимир Зеленські у США / Фото з інстаграму першої леді
Олена і Володимир Зеленські у США / Фото з інстаграму першої леді
Новий образ Олени Зеленської у США
Для появи в садибі Маунт-Вернон дружина президента обрала елегантну сукню темно-синього кольору. Це приталене вбрання за коліна з прикритими плечима та тонким коричневим поясом. Сукня в діловому стилі чудового підкреслила фігуру Олени Зеленської.
Стриманий образ вона довершила коричневими туфлями-човниками на високих шпильках і пишним кольє з бісеру. Волосся перша леді вклала у легкі голлівудські локони, а макіяж зробила у шоколадних відтінках, виділивши очі.
Олена Зеленська в елегантній сукні у США / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в елегантній сукні у США / Фото з інстаграму першої леді
Олена і Володимир Зеленські у США / Фото з інстаграму першої леді
Повний текст публікації Олени Зеленської:
Нарешті! Україномовний аудіогід у США!
31-й аудіогід у нашій мережі запрацював у маєтку Джорджа Вашингтона – садибі Маунт-Вернон, де жила родина першого Президента Сполучених Штатів. Символічно, що нині маєток належить спілці жінок, завдяки зусиллям і наполегливості яких його й вдалося зберегти.
Я дуже ціную те, що ми налагоджуємо тісний зв'язок зі США саме через історичний контекст і "м'яку силу", про яку всі зараз так багато чують і говорять. Культурна дипломатія не знає кордонів і меж, це шлях поступових, але дієвих змін через канали, які доступні кожному з нас – історію, культуру, мистецтво.
Надзвичайно рада, що тепер аудіогід працюватиме й у Сполучених Штатах, де кожен українець або той, хто цікавиться нашою мовою, зможе почути історію першого Президента цієї великої країни українською.