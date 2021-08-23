Президент Володимир Зеленський вперше вручив відзнаку "Національна легенда України". Її отримали семеро українців. Дружина Зеленського у цей важливий момент була поруч із ним.
До теми Зеленський нагородив українців відзнакою "Національна легенда": хто її отримав
Вишуканий look Олени Зеленської
Олена Зеленська прийшла на урочистий захід у розкішному вбранні. Постала перед камерами у довгій приталеній сукні ніжно-блакитного кольору. Вбрання мало опущені рукави та виріз спереду, що додавали образові ніжності та жіночності. Такий look перша леді поєднала з туфлями-човниками на підборах в тон.
Волосся Зеленська вклала у красиві локони, а на обличчі зробила легкий макіяж у коричневих відтінках. Серед аксесуарів її аутфіт довершили довгі сережки з камінчиками.
Олена Зеленська на церемонії "Національна легенда України" / Фото ОП
Олена Зеленська на церемонії "Національна легенда України" / Фото ОП