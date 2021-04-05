Перша леді України Олена Зеленська разом із чоловіком відправилася в Катар. Там вона зустрілася з Її Високістю шейхою Мозою бінт Насер Аль Міснед. Під час зустрічі дружина президента продемонструвала бездоганний аутфіт у молочному костюмі.

Її Високість вже 26 років очолює Катарський фонд освіти, науки та суспільного розвитку. На зустрічі в Катарі обговорили декілька питань, пов'язаних з подоланням наслідків пандемії COVID-19, культурно-гуманітарною співпрацею та підтримкою молоді.

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Мені було приємно поділитися з шейхою досягненнями України у галузі освіти за останній рік. Зокрема, розповісти про ухвалену Концепцію розвитку STEM-освіти та впроваджену національну електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн",

– написала в публікації Олена Зеленська.

Також перша леді додала, що їй дуже імпонують Всесвітній інноваційний саміт з питань освіти (WISE) та Всесвітній форум з охорони здоров'я WISH (World Innovation Summit for Health), започатковані пані Мозою:" Ці ініціативи спрямовані на модернізацію освіти шляхом впровадження інновацій та на впровадження інноваційних технологій у галузі охорони здоров'я у глобальному вимірі. Я переконана, що Україна зацікавлена та готова брати активну участь у цих глобальних ініціативах, які дедалі більше викликають широкий міжнародний інтерес".

Я вважаю, що в кожної першої леді чи джентльмена світу є цінний досвід, яким важливо обмінюватися. Так ми зможемо використати нашу "м'яку силу" для розв'язання багатьох актуальних питань сьогодення,

– наголосила Зеленська.

Елегантний образ Олени Зеленської

Для робочої зустрічі дружина Володимира Зеленського обрала стриманий костюм молочного кольору, що складався з обтислої спідниці довжини міді та вкороченого піджака. Також Олена одягнула вишукану блузку. Вбрання поєднала з бежевими туфлями-човниками на підборах.

Волосся перша леді акуратно вклала набік, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у натуральних відтінках з акцентом на очах. Довершила look мінімалістичними сережками та незмінним аксесуаром сьогодення – чорною захисною маскою.

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