Президентське подружжя днями вирушило в ОАЕ з офіційним візитом. Під час відвідин мечеті шейха Заїда Олена Зеленська приміряла традиційну арабську сукню.

У суботу, 13 лютого, президентське подружжя Володимира та Олени Зеленських прибуло до ОАЕ. Перша леді супроводжує чоловіка під час офіційного візиту, тому нещодавно разом з ним побувала в мечеті шейха Заїда.

Не пропустіть Олена Зеленська зустрілась з міністеркою культури та молоді ОАЕ: фото її бездоганного образу

Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять першого президента та засновника ОАЕ шейха Заїда в місці його поховання поруч з мечеттю. Після цього вони оглянули мечеть і розписалися у Книзі почесних гостей.

Образ Олени Зеленської

Перша леді України разом з чоловіком прибула в мечеть шейха Заїда, яка є одною з найбільших у світі. Як і належить, подружжя зайшло в мечеть без взуття.

Олена Зеленська цього разу обрала традиційне арабське вбрання. Вона постала перед камерами в довгій сукні насиченого винного кольору з білою вишивкою та довгими рукавами.

Біляве волосся перша леді забрала назад і доповнила вбрання білою шовковою хусткою. На обличчі Олена Зеленська зробила легкий макіяж.

Попередні образи першої леді

Під час візиту в ОАЕ Олена Зеленська зустрілась з міністеркою культури та молоді. Вона показала бездоганний образ у білому костюмі.

В час прибуття до ОАЕ перша леді обрала винний діловий костюм.