Олена Зеленська вразила образом у традиційній арабській сукні: відео
Президентське подружжя днями вирушило в ОАЕ з офіційним візитом. Під час відвідин мечеті шейха Заїда Олена Зеленська приміряла традиційну арабську сукню.
Джерело:"Сегодня"
У суботу, 13 лютого, президентське подружжя Володимира та Олени Зеленських прибуло до ОАЕ. Перша леді супроводжує чоловіка під час офіційного візиту, тому нещодавно разом з ним побувала в мечеті шейха Заїда.
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Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять першого президента та засновника ОАЕ шейха Заїда в місці його поховання поруч з мечеттю. Після цього вони оглянули мечеть і розписалися у Книзі почесних гостей.
Образ Олени Зеленської
Перша леді України разом з чоловіком прибула в мечеть шейха Заїда, яка є одною з найбільших у світі. Як і належить, подружжя зайшло в мечеть без взуття.
Олена Зеленська цього разу обрала традиційне арабське вбрання. Вона постала перед камерами в довгій сукні насиченого винного кольору з білою вишивкою та довгими рукавами.
Біляве волосся перша леді забрала назад і доповнила вбрання білою шовковою хусткою. На обличчі Олена Зеленська зробила легкий макіяж.
Попередні образи першої леді
- Під час візиту в ОАЕ Олена Зеленська зустрілась з міністеркою культури та молоді. Вона показала бездоганний образ у білому костюмі.
- В час прибуття до ОАЕ перша леді обрала винний діловий костюм.
- Раніше Олена Зеленська відвідала зустріч з питання шкільного харчування і показала гарний образ у широкому костюмі синього кольору.
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