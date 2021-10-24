"Танці з зірками 2021" 8 випуск: пристрасний фрістайл Логая та спекотна румба Власової
Джерело:24 канал
Уже 8 тижнів поспіль найвідоміші представники шоу-бізу та спорту виходять на паркет "Танців з зірками". На цей випуск проєкту глядачі чекали чи не найбільше, адже до учасників приєдналися улюбленці минулих сезонів. Більше про ефектні виступи тріо дізнавайтеся далі.
У неділю, 24 жовтня, відгримів 8 випуск шоу "Танці з зірками", боротьбу в якому продовжили 7 фантастичних пар. У "Вечір танго" вони виступили з професійними танцівниками та своїми попередниками. Так, епатажний MELOVIN показав номер з Ілоною Гвоздьовою, яка нещадно критикувала його в минулих ефірах, тоді як до Артура Логая та Анни Кареліною приєдналася Яна Цибульська, що першою вилетіла з ювілейного сезону.
Важливо "Танці з зірками" 8 випуск: хто вилетів з шоу
Ба більше, на паркет повернувся партнер Євгенії Власової Максим Леонов, який пропустив 7 випуск через аварію в Києві. Він швидко реабілітувався після струсу мозку. Схоже, хореографа змотивувало те, що йому швидко знайшли заміну – Олександра Прохорова.
До слова, на зірковому балконі теж тріо ведучих – Володимир Шумко, Ірина Сопонару та Анастасія Оруджова з "Жіночого кварталу". Остання з акторок брала участь у цьому сезоні "Танців", однак покинула його передчасно через травму та складну операцію.
Номер відкриття
Восьмий випуск "Танців з зірками" розпочався з запальної постановки під легендарний хіт It's Raining Men. Так, на паркеті вперше постали обіцяні тріо. Номер завершився підтримкою Катерини Кухар з Владом Ямою і Максом Чмерковським.
"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – номер відкриття
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Ольга Харлан, Дмитро Дікусар та Анна Різатдінова
Фехтувальниця та професійний танцівник підсилились гімнасткою Анною Різатдіновою – суперфіналісткою "Танців з зірками". На головному паркеті країни олімпійські чемпіонки постали в образах дівчат Джеймса Бонда.
З Дмитром Дікусаром вони показали гарячу румбу. За сценарієм, перемогу в бондіані здобула Ольга Харлан. Судді підкреслили, що тріо було неймовірним.
"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан, Дмитра Дікусара та Анни Різатдінової
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MELOVIN, Ліза Русіна та Ілона Гвоздьова
Після жорсткої критики в попередніх ефірах Ілона Гвоздьова стала в пару з епатажним MELOVIN і Лізою Русіною, яку називала "не дуже універсальною". "Я критикувала, я тепер і допомагатиму. Я буду доводити, що він танцівник, що він може бути у фіналі", – пояснила переможниця "Танців з зірками".
Це тріо обрало танець, який найкраще характеризує їхні стосунки – пасадобль. Заради ефектної постановки Ілона Гвоздьова навіть принесла кубок, який три роки тому виграла з Ігорем Ласточкіним. Судді схвально оцінили батл танцівниць і рухи MELOVIN.
"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ MELOVIN, Лізи Русіної та Ілони Гвоздьової
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Олександра Заріцька, Юрій Мєшков та Олександр Прохоров
У 8 випуску "Танців з зірками" солістка гурту KAZKA вийшла на паркет з експартнером Олександром Прохоровим, від якого відмовилась до старту прямих ефірів. Усе тому, що юнак не вірив у їхню перемогу. Однак він реабілітувався й повернувся на паркет, аби допомогти колишній вибороти омріяний кубок.
Це тріо показало чуттєвий контемп – казку з принцесою і двома принцами. Журі не скупилося на компліменти й високі бали.
"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької, Юрія Мєшкова та Олександра Прохорова
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Артур Логай, Анна Кареліна та Яна Цибульська
До фаворитів "Танців з зірками" приєдналася Яна Цибульська, яка покинула шоу першою разом з Іваном Люленовим. Вона додала парі перчинки.
Тріо показало фрістайл про потаємні бажання – Артур Логай постав у ролі спокусника, який розривається між двома жінками. Ба більше, він вперше станцював без сорочки, з оголеним торсом. Після такої гарячої постановки Катерина Кухар ледь зуміла підібрати слова.
"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая, Анни Кареліної та Яни Цибульської
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Костянтин Войтенко, Роксоляна Маланчук і Макс Єжов
До фантастичної пари приєднався експартнер Лесі Нікітюк Макс Єжов, з яким народна улюблениця дійшла до фіналу. Разом вони показали комедійний номер-феєрверк, до якого долучили викладачку етикету та гарних манер Ольгу Фреймут.
Усі троє постали в образах студенток інституту шляхетних дівчат – у білих сорочках і рожевих сукнях. Їхній фрістайл оцінили високими балами.
"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка, Роксоляни Маланчук та Макса Єжова
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Євгенія Власова, Макс Леонов і Дмитро Жук
До співачки та танцівника приєднався експартнер Юлії Саніної Дмитро Жук, якого вважають найхаризматичнішим учасником за всі сезони. Він повернувся на "Танці з зірками", аби розкрити сексуальність Євгенії Власової, як зробив це з фронтвумен гурту The Hardkiss.
Гаряче тріо показало румбу з елементами стрип-пластики, уроки якої артистка брала у складний період свого життя. Максим Чмерковський оцінив не лише пристрасні па Власової, а й танцювальні кроки.
"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Власової, Макса Леонова та Дмитра Жука
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KADNAY та Аліна Лі
Один з претендентів на фінал не зміг вийти на паркет у 8 випуску "Танців з зірками". Усе через хворобу – погане самопочуття та високу температуру. Зараз він чекає результат ПЛР-тесту. Уся команда проєкту сподівається, що він буде негативним.
"Я дуже засмутився, бо ми готували неймовірний номер", – заявив Дмитро Каднай. Так, цього тижня співаку дістався імунітет, він стовідсотково проходить далі.
"Танці з зірками"– це українська версія британського розважального проєкту Strictly Come Dancing. За його умовами зірки щотижня опановують нові стилі танців і демонструють хореографічні постановки у прямих ефірах з професійними партнерами.
Виступи пар оцінює журі, до складу якого 2021 року ввійшли ексгерой "Холостяка" і чемпіон з латиноамериканських танців Максим Чмерковський, прима-балерина Катерина Кухар і знаменитий хореограф Влад Яма. До слова, на роль креативної продюсерки шоу цьогоріч запросили Олену Коляденко, а головним хореографом стала Олена Шоптенко.
На українському телебаченні "Танці з зірками" з'явились у вересні 2006 року. Так, рік за роком відзняли 4 сезони. Після перерви у 6 років легендарному проєкту дали друге життя. 2017 року перемогу вибороли Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, 2018-го – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, 2019-го – Ксенія Мішина та Євген Кот, 2020-го – Санта Дімопулос і Макс Леонов.