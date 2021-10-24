У неділю, 24 жовтня, відгримів 8 випуск шоу "Танці з зірками", боротьбу в якому продовжили 7 фантастичних пар. У "Вечір танго" вони виступили з професійними танцівниками та своїми попередниками. Так, епатажний MELOVIN показав номер з Ілоною Гвоздьовою, яка нещадно критикувала його в минулих ефірах, тоді як до Артура Логая та Анни Кареліною приєдналася Яна Цибульська, що першою вилетіла з ювілейного сезону.

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Ба більше, на паркет повернувся партнер Євгенії Власової Максим Леонов, який пропустив 7 випуск через аварію в Києві. Він швидко реабілітувався після струсу мозку. Схоже, хореографа змотивувало те, що йому швидко знайшли заміну – Олександра Прохорова.

До слова, на зірковому балконі теж тріо ведучих – Володимир Шумко, Ірина Сопонару та Анастасія Оруджова з "Жіночого кварталу". Остання з акторок брала участь у цьому сезоні "Танців", однак покинула його передчасно через травму та складну операцію.

Номер відкриття

Восьмий випуск "Танців з зірками" розпочався з запальної постановки під легендарний хіт It's Raining Men. Так, на паркеті вперше постали обіцяні тріо. Номер завершився підтримкою Катерини Кухар з Владом Ямою і Максом Чмерковським.

"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – номер відкриття

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Ольга Харлан, Дмитро Дікусар та Анна Різатдінова

Фехтувальниця та професійний танцівник підсилились гімнасткою Анною Різатдіновою – суперфіналісткою "Танців з зірками". На головному паркеті країни олімпійські чемпіонки постали в образах дівчат Джеймса Бонда.

З Дмитром Дікусаром вони показали гарячу румбу. За сценарієм, перемогу в бондіані здобула Ольга Харлан. Судді підкреслили, що тріо було неймовірним.

"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан, Дмитра Дікусара та Анни Різатдінової

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MELOVIN, Ліза Русіна та Ілона Гвоздьова

Після жорсткої критики в попередніх ефірах Ілона Гвоздьова стала в пару з епатажним MELOVIN і Лізою Русіною, яку називала "не дуже універсальною". "Я критикувала, я тепер і допомагатиму. Я буду доводити, що він танцівник, що він може бути у фіналі", – пояснила переможниця "Танців з зірками".

Це тріо обрало танець, який найкраще характеризує їхні стосунки – пасадобль. Заради ефектної постановки Ілона Гвоздьова навіть принесла кубок, який три роки тому виграла з Ігорем Ласточкіним. Судді схвально оцінили батл танцівниць і рухи MELOVIN.

"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ MELOVIN, Лізи Русіної та Ілони Гвоздьової

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Олександра Заріцька, Юрій Мєшков та Олександр Прохоров

У 8 випуску "Танців з зірками" солістка гурту KAZKA вийшла на паркет з експартнером Олександром Прохоровим, від якого відмовилась до старту прямих ефірів. Усе тому, що юнак не вірив у їхню перемогу. Однак він реабілітувався й повернувся на паркет, аби допомогти колишній вибороти омріяний кубок.

Це тріо показало чуттєвий контемп – казку з принцесою і двома принцами. Журі не скупилося на компліменти й високі бали.

"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької, Юрія Мєшкова та Олександра Прохорова

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Артур Логай, Анна Кареліна та Яна Цибульська

До фаворитів "Танців з зірками" приєдналася Яна Цибульська, яка покинула шоу першою разом з Іваном Люленовим. Вона додала парі перчинки.

Тріо показало фрістайл про потаємні бажання – Артур Логай постав у ролі спокусника, який розривається між двома жінками. Ба більше, він вперше станцював без сорочки, з оголеним торсом. Після такої гарячої постановки Катерина Кухар ледь зуміла підібрати слова.

"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая, Анни Кареліної та Яни Цибульської

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Костянтин Войтенко, Роксоляна Маланчук і Макс Єжов

До фантастичної пари приєднався експартнер Лесі Нікітюк Макс Єжов, з яким народна улюблениця дійшла до фіналу. Разом вони показали комедійний номер-феєрверк, до якого долучили викладачку етикету та гарних манер Ольгу Фреймут.

Усі троє постали в образах студенток інституту шляхетних дівчат – у білих сорочках і рожевих сукнях. Їхній фрістайл оцінили високими балами.

"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка, Роксоляни Маланчук та Макса Єжова

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Євгенія Власова, Макс Леонов і Дмитро Жук

До співачки та танцівника приєднався експартнер Юлії Саніної Дмитро Жук, якого вважають найхаризматичнішим учасником за всі сезони. Він повернувся на "Танці з зірками", аби розкрити сексуальність Євгенії Власової, як зробив це з фронтвумен гурту The Hardkiss.

Гаряче тріо показало румбу з елементами стрип-пластики, уроки якої артистка брала у складний період свого життя. Максим Чмерковський оцінив не лише пристрасні па Власової, а й танцювальні кроки.

"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Власової, Макса Леонова та Дмитра Жука

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KADNAY та Аліна Лі

Один з претендентів на фінал не зміг вийти на паркет у 8 випуску "Танців з зірками". Усе через хворобу – погане самопочуття та високу температуру. Зараз він чекає результат ПЛР-тесту. Уся команда проєкту сподівається, що він буде негативним.

"Я дуже засмутився, бо ми готували неймовірний номер", – заявив Дмитро Каднай. Так, цього тижня співаку дістався імунітет, він стовідсотково проходить далі.