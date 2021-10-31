Темою вечора 9 випуску "Танців з зірками" став "Вечір суперхітів "Океану Ельзи". Чимало фанатів не розуміли, чому традиційні випуски в стилі Геловіну скасували, втім, випуск вийшов не менш цікавим та навіть романтичним.

Важливо "Танці з зірками" 9 випуск: яка пара назавжди покинула шоу

Номер-відкриття з "Океаном Ельзи"

Дев'ятий прямий ефір розпочався із ефектного номера: хор вокалістів виконував легендарну пісню "Вставай", під час якого шість найкращих пар виконали спільний пасадобль. Кульмінацією виступу став вихід Святослава Вакарчука, який завершив виконання пісні. Втім, наступні пісні він не виконував зі своїми колегами з "Океану Ельзи", а спостерігав за столиком глядачів.

"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – номер відкриття

Костянтин Войтенко і Роксолана Маланчук

Комедійний актор Костянтин розповів, що його найбільшим страхом є втратити родину, адже відомо, що у нього зараз негаразди з дружиною Валентиною. І спеціально для неї він станцював пасадобль під пісню "Зелені очі". З цією піснею у пари особлива історія – їхнє кохання розпочалось з цієї пісні на концерті "Океану Ельзи" на стадіоні. Тоді він зрозумів, що її зелені очі полонили його назавжди. Подібну історію знайомства пари відтворили на паркеті шоу, де Войтенко шукав свою партнерку поміж інших під імпровізований концерт.

"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка і Роксолани Маланчук

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Артур Логай та Анна Кареліна

Кіноактор поділився, що останній прямий ефір на нього справив чимале враження, адже тоді він потрапив у зону ризику та навіть танцював "танець за життя". Через це він навіть залишив відбиток кулака у стіні павільйону шоу. Тепер він налаштований рішуче, тому у новому танці під пісню "Стріляй" він показав шлях свого перевтілення – не лише на проєкті, а й у житті, адже свого часу він поборов залежність гральних автоматів.

"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної

Олександра Заріцька і Юрій Мєшков

Солістка гурту KAZKA поділилась думками про почуття до свого партнера Юрія, адже вона хотіла би, щоб їхня романтична історія не завершувалась на проєкті, а тривала далі. Юрій натомість зізнався, що теж хоче продовження, але зараз він живе у маленькому місті, а для того, щоб бути з Олександрою, йому доведеться переїхати у Київ і знайти серйозну роботу. Наразі вони працюють над танцями, і в 9 випуску "Танців з зірками" вони виконали віденський вальс під пісню "На небі".

"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької і Юрія Мєшкова

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MELOVIN та Ліза Русіна

Український виконавець сумує, що кожного ефіру його та партнерку намагаються "закопати", хоча вони переконані, що танцюють не гірше за Артура Логая. Про конфлікт з Ілоною Гвоздьовою співак навіть не згадував, віддавши перевагу поділитись власною історією, яка пов'язує його з гуртом "Океан Ельзи". Із пісні "Я не здамся без бою" у нього почалась кар'єра, адже кавер на цю композицію колись у фейсбуці оцінив Святослав Вакарчук, що додало йому чималої впевненості у майбутній справі. Для паркету "Мел" та його партнерка підготували "палаюче" танго.

"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ MELOVIN та Лізи Русіної

Ольга Харлан та Дмитро Жук

Українська спортсменка Ольга Харлан у 9 випуску, на жаль, не змогла виступити у шоу "Танці з зірками". Спочатку перепоною стала коронавірусна інфекція Дмитра Дікусара, а в день ефіру, 31 жовтня, Ольга традиційно здала тест на коронавірус, який теж показав позитивний результат. Ольга вакцинована і зараз не відчуває жодних симптомів, але вимушена перебувати на самоізоляції.

До слова Ольга Харлан та Дікусар захворіли на коронавірус і не вийшли на паркет "Танців з зірками"

Дмитро Жук, який повинен був замінити Дікусара у 9 випуску, здоровий, але без партнерки не зміг виступити. Тому організатори показали глядачам запис із генеральної репетиції, яка відбулась ще у п'ятницю, де Ольга і Дмитро були без костюмів, гриму та глядачів – лише чисті емоції. Незважаючи на виступ, пара отримала "імунітет", щоб станцювати у новому випуску.

"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Жука

KADNAY та Аліна Лі

Один з найефектніших зірок шоу Дмитро Каднай ще досі не одужав від коронавірусу, який у нього діагностували перед 8 випуском шоу. Але він не опустив руки та вирішив взяти участь у 9 випуску дистанційно. Лікарі дозволили йому виступати, але у нього досі ще є велика слабкість та кашель. Дмитро займався наодинці у пустому танцювальному залі, поки Аліна давала йому рекомендації онлайн.

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До слова, вона повністю здорова, оскільки раніше перехворіла на хворобу і має стійкий імунітет до COVID-19. Відтак, пара все ж змогла виконати номер поокремо – танець фрістайл під пісню "Стіна", яка стала для них дуже символічною.

"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY та Аліни Лі (

Михайло Заливако та Анна Богдан

Історія цієї пари є досить незвичайною, адже їхні стосунки розпочались під час проєкту "Холостяк" 11 сезон, коли Михайло був головним героєм, а Анна – його обраницею та переможницею сезону. Пара зізналась, що давно мріяла стати учасниками шоу, але ні він, ні вона – не є професійними танцівниками. Тому коли їх запросили для відкритого кастингу, вони без роздумів погодились.

Для підготування вальсу під пісню "Обійми" їм виділили всього 3 дні, тому пара неабияк переживала, чи їм вдасться вразити глядачів. Анна навіть пожартувала, що цей номер став репетицією до їхнього першого весільного танцю.

"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Михайла Заливаки та Анни Богдан

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