Новий ефір "Танців з зірками" присвятили "Вечору хітів українських зірок", де кожен учасник станцював під пісню улюбленого артиста у живому виконанні. Випуск був особливо напруженим, адже одна з пар виступила не у звичному складі та отримала "імунітет". Ними стали Євгенія Власова та Макс Леонов, адже чоловік минулого тижня потрапив у ДТП та не зміг вийти на паркет. Чоловіка у 7 випуску замінив танцівник Олександр Прохоров.

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Щодо новинок, то наприкінці сьомого випуску учасники вперше за всі ефіри боролись "танцем за життя" – на долю танцівників не могли вже вплинути судді, а лише глядачі. Також цього ефіру випуск покинула не одна пара, а аж дві!

Оля Полякова

Новий випуск "Танців з зірками" відкрила українська співачка Оля Полякова, яка встигла стати запрошеною суддею третього випуску у цьому сезоні. У сьомому випуску вона також стала ведучою зіркового балкону.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Олі Полякової

Станіслав Горуна та Даніелла Преап

Відкривати сьомий випуск взявся олімпійський чемпіон Станіслав Горуна та Даніелла Преап. Спортсмен розповів, що минулого тижня взяв паузу в репетиціях і на якийсь час приїхав у Львів, аби побачитись з дружиною та маленьким сином. Після заряду позитивними емоціями він повернувся у Київ та взяв репетирувати танго. Оскільки це вечір українських хітів, то Станіслав попросив виконати для його танцю пісню гурт Go_A – "Шум".

Саме з цією композицію солістка колективу Катерина Павленко цьогоріч їхала на Євробачення та зайняла там 5 місце. Горуна переконаний, що виступати під таку пісню – це честь, адже музиканти як і спортсмени презентують Україну на міжнародній арені. Танго під таку композицію було дуже незвичним і оригінальним, що відзначили усі судді проєкту.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Станіслава Горуни та Даніелли Преап

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MELOVIN і Ліза Русіна

Український виконавець MELOVIN справив неймовірне враження на глядачів минулого тижня, адже після кількох ефірів зняв усі костюми та грим і "оголив" душу. Він зізнався, що боявся це зробити, адже не хоче виглядати перед публікою слабким. Втім, він розуміє, що це частина його внутрішнього світу і цього не варто соромитись.

У відеощоденнику "Мел" зізнався, що з карантину минулого року страждає на панічні атаки. Аби привести себе до норми, він проходив курс психотерапії та антидепресантів, лікування якими закінчились під час проєкту "Танці з зірками". Після таких зізнань MELOVIN вийшов на паркет шоу та станцював з партнеркою румбу під виконання пісні Артема Пивоварова "Собирай меня". Катерина Кухар, Влад Яма та Макс Чмерковський заявили, що це був найкращий латиноамериканський танець "Мела" за весь проєкт.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ MELOVIN та Лізи Русіної

Джамала та Антон Нестерко

Співачка Джамала у сьомому випуску першою з усіх наважилась станцювати хіп-хоп – сам партнер артистки, Антон, теж ніколи його не виконував. В екваторі шоу Джа поділилась, що рядки пісні її подружки Alyona Alyona "Якби я була не я" – абсолютно про неї. Її часто критикували, радили робити те, що не треба, не вірили у неї. Цією піснею та жанром танцю співачка хотіла довести, що готова боротись і йти до фіналу. Якщо кожен танець вона присвячувала комусь, то цей вона присвятила собі.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Джамали та Антона Нестерка

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KADNAY та Аліна Лі

Український виконавець Дмитро Каднай розповів, що саме з пісні Андрія Кузьменка "Спи собі сама" розпочався його музичний шлях. У 2007 році Дмитро переміг на "Караоке на майдані" та поїхав підкорювати сцену "Шансу", де тоді продюсером та наставником був "Кузьма". На Кадная таке знайомство справило неймовірне враження, тому свій танець у стилі контемп він присвятив саме йому та цій пісні. Виконавець сподівався, що хоча б на дві хвилини покійний "Скрябін" був поруч з ними. Судді та дружина Андрія Кузьменка лаконічно зазначили, що Дмитро – крутий.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY та Аліни Лі

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков

Солістка гурту KAZKA поділилась, що багато що переосмислила після останнього ефіру, адже вона була "на волосині" від вигону з шоу. Тепер вона стала жінкою-воїном, щоб довести, що судді її недаремно залишили на проєкті. Під час репетиційного тижня Юрій Мєшков зробив сюрприз для Олександри та замовив для неї політ гвинтокрилом над Києвом. Таке перезавантаження чудово позначилось на танці в стилі "пасадобль" під улюблену пісню бабусі Олександри – "Без неї ніяк" гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова

Артур Логай та Анна Кареліна

Незважаючи на травму, яку отримав Артур перед сьомим випуском, він все-таки вийшов на паркет. У відеощоденнику чоловік поділився, що його сім'я – для нього це все. Дружина та маленький син постійно підтримують його та вболівають, тому саме це ним рухає вперед до перемоги. Для сьомого випуску Артур та Анна виконали румбу під романтичний хіт гурту Kalush та Христини Соловій – "Таксі", адже саме в таксі Артур зізнався своїй дружині колись у почуттях.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної

Євгенія Власова та Олександр Прохоров

Минулий тиждень видався непростим для Євгенії Власової – її партнер Макс Леонов потрапив у ДТП та отримав травму голови, через що зараз змушений перебувати на лікуванні. Замість нього на паркет зі співачкою вийшов Олександр Прохоров. Пара станцювала чуттєвий контемп під пісню Ірини Білик "А я пливу у човні", у якій Євгенія впізнала себе – самодостатню жінку, яка усвідомлено обрала самотність. Власова зізналась, що неймовірно вдячна подрузі Ірині за все, адже коли Євгенія потребувала операції через проблеми зі здоров'ям, то саме Білик "підняла на вуха" увесь український шоу-бізнес, аби ті помогли артистці з коштами на лікування. Оскільки Євгенія має "імунітет", то за неї цього ефіру глядачі не голосували.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Власової та Олександра Прохорова (відео з'явиться згодом)

Констянтин Войтенко

Про складнощі у сім'ї Констянтина та його дружини Валентини було відомо з самого початку шоу "Танці з зірками". Але минулого тижня жінка порушила мовчання та заявила, що у неї з чоловіком токсичні стосунки ще з квітня, у серпні вони почали разом відвідувати сімейного терапевта. Їй неприємно, що продюсери шоу та її чоловік брешуть, що вона наче образилась на чоловіка за те, що він не взяв її у проєкт як танцівницю. Схоже, така ситуація неабияк розбурхала творців програми, через що Костя вирішив сам виступити у сьомому випуску без партнерки. Він станцював контемп під пісню Сергія Бабкіна "Не уходи", який свого часу сам пережив чимало сімейних перипетій з дружиною Сніжаною.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка (відео з'явиться згодом)

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Схоже, останній тиждень перед екватором шоу видався для більшості дуже стресовим. Окрім того, що Ольга в 6 випуску була у зоні ризику та ледь не вилетіла з шоу, Дмитро та Ольга отримали травми ніг під час репетицій. Вони старались максимально делікатно тренуватись, аби не отримати ще більших травм у майбутньому. У 7 випуску пара виконала фокстрот під пісню гурту "СКАЙ" – "Тебе це може вбити". Саме з нею Ольгу Харлан пов'язують неймовірні спогади – її коханий заграв цю композицію на фортепіано, і в той момент вона відчула, що закохалась у нього.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан та Дмитра Дікусара (відео з'явиться згодом)