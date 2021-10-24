В воскресенье, 24 октября, отгремел 8 выпуск шоу "Танцы со звездами", борьбу в котором продолжили 7 фантастических пар. В "Вечер танго" они выступили с профессиональными танцовщиками и своими предшественниками. Так, эпатажный MELOVIN показал номер с Илоной Гвоздевой, которая нещадно критиковала его в прошлых эфирах, тогда как к Артуру Логаю и Анне Карелиной присоединилась Яна Цибульская, первой вылетевшая из юбилейного сезона.
Важно "Танцы со звездами" 8 выпуск: кто вылетел из шоу
Более того, на паркет вернулся партнер Евгении Власовой Максим Леонов, пропустивший 7 выпуск из-за аварии в Киеве. Он быстро реабилитировался после сотрясения мозга. Похоже, хореографа смотивировало то, что ему быстро нашли замену – Александра Прохорова.
К слову, на звездном балконе тоже трио ведущих – Владимир Шумка, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова из "Женского квартала". Последняя из актрис участвовала в этом сезоне "Танцев", однако покинула его преждевременно из-за травмы и сложной операции.
Номер открытия
Восьмой выпуск "Танцев со звездами" начался с зажигательной постановки под легендарный хит It's Raining Men. Так, на паркете впервые предстали обещанные трио. Номер завершился поддержкой Екатерины Кухар с Владом Ямой и Максом Чмерковским.
"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – номер открытия
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Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Анна Ризатдинова
Фехтовальщица и профессиональный танцовщик усилились гимнасткой Анной Ризатдиновой – суперфиналисткой "Танцев со звездами". На главном паркете страны олимпийские чемпионки предстали в образах девушек Джеймса Бонда.
С Дмитрием Дикусаром они показали горячую румбу. По сценарию, победу в бондиане одержала Ольга Харлан. Судьи подчеркнули, что трио было невероятным.
"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан, Дмитрия Дикусара и Анны Ризатдиновой
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MELOVIN, Лиза Русина и Илона Гвоздева
После жесткой критики в предыдущих эфирах Илона Гвоздева стала в пару с эпатажным MELOVIN и Лизой Русин, которую называла "не очень универсальной". "Я критиковала, я теперь и буду помогать. Я буду доказывать, что он танцор, что он может быть в финале", – пояснила победительница "Танцев со звездами".
Это трио выбрало танец, который лучше всего характеризует их отношения – пасадобль. Ради эффектной постановки Илона Гвоздева даже принесла кубок, который три года назад выиграла с Игорем Ласточкиным. Судьи высоко оценили батл танцовщиц и движения MELOVIN.
"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление MELOVIN, Лизы Русиной и Илоны Гвоздевой
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Александра Зарицкая, Юрий Мешков и Александр Прохоров
В 8 выпуске "Танцев со звездами" солистка группы KAZKA вышла на паркет с экс-партнером Александром Прохоровым, от которого отказалась до старта прямых эфиров. Все потому, что юноша не верил в их победу. Однако он реабилитировался и вернулся на паркет, чтобы помочь бывшей завоевать желанный кубок.
Это трио показало чувственный контемп-сказку с принцессой и двумя принцами. Жюри не скупилось на комплименты и высокие баллы.
"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова
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Артур Логай, Анна Карелина и Яна Цибульская
К фаворитам "Танцев со звездами" присоединилась Яна Цибульская, которая покинула шоу первой вместе с Иваном Люленовым. Она добавила паре перчинки.
Трио показало фристайл о сокровенных желаниях-Артур Логай предстал в роли соблазнителя, который разрывается между двумя женщинами. Более того, он впервые станцевал без рубашки, с обнаженным торсом. После такой горячей постановки Екатерина Кухар едва сумела подобрать слова.
"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая, Анны Карелиной и Яны Цибульской
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Константин Войтенко, Роксоляна Маланчук и Макс Ежов
К фантастической паре присоединился экс-партнер Леси Никитюк Макс Ежов, с которым народная любимица дошла до финала. Вместе они показали комедийный номер-фейерверк, к которому приобщили преподавательницу этикета и хороших манер Ольгу Фреймут.
Все трое предстали в образах студенток института благородных девиц – в белых рубашках и розовых платьях. Их фристайл оценили высокими баллами.
"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко, Роксоляны Маланчук и Макса Ежова
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Евгения Власова, Макс Леонов и Дмитрий Жук
К певице и танцору присоединился экс-партнер Юлии Саниной Дмитрий Жук, которого считают самым харизматичным участником за все сезоны. Он вернулся на "Танцы со звездами", чтобы раскрыть сексуальность Евгении Власовой, как сделал это с фронтвумен группы The Hardkiss.
Горячее трио показало румбу с элементами стрип-пластики, уроки которой артистка брала в сложный период своей жизни. Максим Чмерковский оценил не только страстные па Власовой, но и танцевальные шаги.
"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Власовой, Макса Леонова и Дмитрия Жука
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KADNAY и Алина Ли
Один из претендентов на финал не смог выйти на паркет в 8 выпуске "Танцев со звездами". Все из-за болезни – плохое самочувствие и высокая температура. Сейчас он ждет результат ПЦР-теста. Вся команда проекта надеется, что он будет отрицательным.
"Я очень расстроился, потому что мы готовили невероятный номер", – заявил Дмитрий Каднай. Так, на этой неделе певцу достался иммунитет, он стопроцентно проходит дальше.
"Танцы со звездами"– это украинская версия британского развлекательного проекта Strictly Come Dancing. По его условиям звезды еженедельно осваивают новые стили танцев и демонстрируют хореографические постановки в прямых эфирах с профессиональными партнерами.
Выступления пар оценивает жюри, в состав которого в 2021 году вошли экс-герой "Холостяка" и чемпион по латиноамериканским танцам Максим Чмерковский, прима-балерина Екатерина Кухар и знаменитый хореограф Влад Яма. К слову, на роль креативного продюсера шоу в этом году пригласили Елену Коляденко, а главным хореографом стала Елена Шоптенко.
На украинском телевидении "Танцы со звездами" появились в сентябре 2006 года. Так, год за годом отсняли 4 сезона. После перерыва в 6 лет легендарному проекту дали вторую жизнь. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот, в 2020-м – Санта Димопулос и Макс Леонов.