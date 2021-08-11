Солістка популярного гурту KAZKA не стала розкривати ім'я першого партнера на "Танцях з зірками". За словами Олександри Заріцької, спочатку її все влаштовувало – вони були близькими й добре спілкувалися. Як з'ясувалось згодом, танцівник не був впевнений у тому, що з нею можна "протриматися довго".

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Хлопець вважав, що зіркова партнерка легковажна й до всього ставиться по фану. Після цього співачка написала йому "бай" і подякувала, що все з'ясувалось до старту прямих ефірів.

Я йду туди, щоб у мене був партнер, який за мене вб'є, який за мене буде рвати просто всіх і мені говорити: "Ми з тобою виграємо,

– поділилась Олександра Заріцька.

Зараз співачка репетирує з іншим танцівником, якого називає "прикольним" і "суперкласним чемпіоном". З ним вона налаштована на перемогу.

Для чого солістка KAZKA йде на "Танці з зірками"

"Я дуже хочу перемогти. Це була б така революція. Хочеться, щоб виграла людина, яка суперзвичайна";

"Я йду на "Танці", щоб максимально позбутися від усіх комплексів. Я дуже боюся бути в парі";

"Мені треба позбутися того, що я все завжди сама, мені потрібно комусь довіритися";

"Хочу показати, що я можу бути пластична, що я можу бути легка, що я можу не тільки стояти на сцені й співати".

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