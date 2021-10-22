До кожного ефіру шоу "Танці з зірками" долучає успішних і знаменитих представників українського шоу-бізнесу. Ведучі балкону у 8 випуску саме такі. Це Анастасія Оруджова, Володимир Шумко та Ірина Сопонару з "Жіночого кварталу".

До теми Суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський привіз дружину в Україну: перші фото

Продюсери талант-шоу розсекретили, що цього тижня виступи учасників оцінюватиме основний склад журі – Катерина Кухар, Влад Яма та Максим Чмерковський. У 8 ефірі запрошеного судді не буде.

"На вас чекає справжній вечір тріо! Адже цього тижня за суддівським столом наші три улюблені члени журі, на балконі – троє неймовірних ведучих, а на паркеті – вражаючі танцювальні тріо", – йдеться в дописі "Танців з зірками".

Схоже, на балконі шоу Анастасія Оруджова з'явиться на милицях, як це було на концерті "Жіночого кварталу". Гумористка розірвала зв'язку перед 1 випуском "Танців з зірками", однак вийшла на паркет. Після такого геройства їй зробили складну операцію та відправили на реабілітацію.

Ведучі балкона на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

​До теми С**а, я на милицях, – Анастасія Оруджова про вихід з "Танців з зірками"

Хто був ведучими "Танців з зірками"

У 1 випуску нового сезону ведучим зіркового балкона був співак Макс Барських. Далі його замінили: