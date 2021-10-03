У новому випуску "Танців з зірками" до суддів Катерини Кухар, Влада Яма та Макса Чмерковського приєдналась Гвоздьова. Переможниця шоу у 2018 році, яка була у парі з Ігорем Ласточкіним, сильно критикувала новий сезон шоу та називала суддів не об'єктивними. У п'ятому випуску вона виправила ситуацію.

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Щодо зіркового ведучого балкону, то ним став колишній учасник "Танців з зірками" та відомий актор Юрій Ткач. Незмінними ведучими шоу залишились Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук. А темою нового випуску шоу стала "Ніч кінохітів", де зірки вражали своїми чарівними постановками і танцями.

Виступ-відкриття

П'ятий ефір шоу розпочався з ефектного номеру, де кожна пара продемонструвала парний образ з якоїсь кінострічки. Зокрема, судді проєкту перетворились теж у кіногероїв: Катерина Кухар стала Круеллою, Влад Яма – Нео з "Матриці", а Макс Чмерковський – вампіром.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ-відкриття

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Станіслав Горуна та Даніелла Преап

Першими, хто вийшов на паркет у новому випуску, став олімпійський чемпіон Стас Горуна та Даніелла Преап. Вони перетворились у зірок українського фільму "Скажене весілля" та станцювали запальний джайв. Постановка завершилась у форматі справжнього українського весілля: з короваєм, старостою в ролі Юрія Горбунова та гостей. Судді дуже добре оцінили номер, а Влад назвав номер Стаса і Даніелли найкращим за 5 ефірів.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Станіслава Горуни та Даніелли Преап

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Lida Lee та Олексій Базела

Українська артистка Lida Lee та Олексій Базела стали героями фільму "Сімейка Адамсів" – дівчинкою Вензді та хлопчиком Пагслі. Пара станцювала під пісню Lil Nas X "MONTERO" яскраву самбу, яка отримала високі оцінки від суддів.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Lida Lee та Олексія Базели

Джамала та Антон Нестерко

Переможниця Євробачення-2016 зізналась, що ніколи так не пізнавала своє тіло, як зараз. Тому має ціль – зробити свої танці максимально крутими і заперечити усім хейтерам, які пишуть їй негативні коментарі. У новому номері вона перевтілилась в героя фільму "Запах жінки" – незрячого Аль Пачіно, станцювавши з партнером пристрасне танго.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Джамали та Антона Нестерка

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Олександра Заріцька та Юрій Мєшков

Солістка гурту KAZKA поділилась, що з моменту участі в шоу схудла на 12 кілограмів. І це її не зупиняє – зірка прагне ще більше вдосконалюватись. Також вона зізналась, що їй подобається її партнер, а партнеру – Олександра. На паркеті пара втілила головних героїв українського фільму "За двома зайцями", де Олександра стала Пронею Прокопівною. Вони станцювали квік-степ.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова

KADNAY та Аліна Лі

Зірка гурту KADNAY Дмитро поділився, що його партнерка – найкраща з усіх, адже вона чудово виконує свою роботу і є неймовірною матір'ю та дружиною у неї вдома. Для нового ефіру вони підготували вальс, перетворившись у зірок фільму "Великий Гетсбі". З-поміж усіх конкурентів пара зібрала на певному етапі шоу найбільшу кількість балів від суддів.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY та Аліна Лі

Євгенія Власова і Макс Леонов

Українська співачка та переможець минулого сезону, попри чвари на репетиціях, продовжують разом працювати заради перемоги. Для п'ятого випуску вони підготували пасадобль, де Євгенія стала зіркою фільму "Чаклунка: Повелителька темряви". Свій танець вони виконали під один з хітів українського рок-гурту The Hardkiss.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Власової та Макса Леонова

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Артур Логай та Анна Кареліна

Зірка фільму "Мій улюблений Страшко" настільки увійшов в роль у фільмі, що вирішив перевтілитись в головну героїню стрічки. Разом з партнеркою Анною він виконав танець фокстрот під пісню Олександри Заріцької, яка створила саундтрек до української стрічки. Думки суддів щодо танцю розділились, втім, публіка залишилась задоволеною.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної

MELOVIN і Ліза Русіна

Виконавець MELOVIN зізнався, що взяв участь в проєкті не через перемогу, а через змогу показати актуальні проблеми сьогодення. Для п'ятого ефіру чоловік перевтілився у зірку фільму "Круелла", ставши Стервеллою Де Віль. Разом із Лізою Русіною він виконав повільний фокстрот та заслужив здебільшого негативні відгуки від суддів.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ MELOVIN і Лізи Русіної

Фагот і Катерина Тришина

Зірка гурту ТНМК після попередньої зони ризику та проблем зі здоров'ям готовий боротись за місце у шоу. У п'ятому випуску Олег Михайлюта і Катерина виконали вальс, пройнявши гуцульською автентикою з фільму "Тіні забутих предків". Макс Чмерковський зазначив, що це був неймовірний український танець, з яким пара або в майбутньому переможе, або навпаки – програє.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Фагота і Катерини Тришиної

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

Цій парі ще з першого ефіру пророкують місце у фіналі, адже попри низький ріст він показує чудові результати на шоу. У новому випуску Костянтин взяв образ Чарлі Чапліна, станцювавши з партнеркою чарівний квік-степ. Незважаючи на суворі коментарі Ілони Гвоздьової, інші судді оцінили номер досить високими балами.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук (відео з'явиться згодом)

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Олімпійська чемпіонка та хореограф виступили останніми у п'ятому ефірі "Танців з зірками". Вони перетворились у героїв фільму "Титаніка" – Роуз і Джека, станцювавши віденський вальс. Постановка була неймовірно чуттєвою і завершилась головною сценою з фільму – обіймами на носі корабля. Завдяки номеру Ольга і Дмитро отримали один з найвищих результатів на шоу серед суддівських голосів.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара

Ілона Гвоздьова і Юрій Ткач

Справжнім сюрпризом для глядачів став виступ судді Ілони Гвоздьової та Юрія Ткача, які брали участь в шоу 4 роки тому. Вони станцювали яскраве диско, перевтілившись у героїв мультфільму "Нікчемний я".

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Ілони Гвоздьової та Юрія Ткача (відео з'явиться згодом)