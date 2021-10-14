Учасник "Танців з зірками", з яким виступає Євгенія Власова, не розсекречує деталі аварії. На світлині, яку він оприлюднив в інстаграм-сторіс, видно лише його автомобіль. Схоже, він єдиний учасник ДТП.

Читайте також Вдруге за пів року: мама Камалії потрапила в аварію – відео

Можна лише припустити, що Максим Леонов не впорався з кермуванням і врізався в паркан, який розділяє зустрічні смуги руху. Так, пошкоджена ліва частина його BMW – бампер і капот з боку водія. Схоже, у момент зіткнення він був у салоні сам.

Вибачте за шок-контент серед білого дня. Усі живі, усі здорові – це найголовніше. Любіть життя – це найкайфовіше, що в нас є,

– заявив танцівник.

Авто Макса Леонова після аварії / Фото з інстаграм-сторіс танцівника

Які українські зірки потрапляли в аварії