Другу неділю поспіль шоу "Танці з зірками" приковує до екранів тисячі глядачів. 2 випуск рейтингового проєкту присвятили найпрекраснішому з почуттів – коханню. Відтак, деякі зі знаменитостей відкрились з іншого боку: одні показали себе ніжними й проникливими, інші ж – пристрасними й ревнивими. Детальніше про нові амплуа учасників дізнавайтеся далі.

Не пропустіть "Танці з зірками 2021" 2 випуск: яка пара першою вилетіла з шоу

"Вечір кохання" учасники "Танців з зірками" відкрили спільною постановкою під романтичний трек All I need. Естафету вони передали розкішним ведучим – Юрію Горбунову, Іванні Онуфрійчук та Ірині Білик, яка стала ведучою балкону в 2 випуску.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – номер відкриття

У вечір усіх закоханих другі половинки суддів передали їм теплі вітання і побажали легкого ефіру: Максиму Чмерковському – дружина Пета з Лос-Анджелеса, Катерині Кухар – чоловік Олександр Стоянов, Владу Ямі – дружина Ліліана.

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Олександра Заріцька та Юрій Мєшков

У дебютному ефірі "Танців з зірками" Олександра Заріцька втерла ніс усім, хто думав, що вона слабкий гравець. Так, саме вона відкрила 2 випуск рейтингового проєкту. У щоденнику артистка зізналась, що за 29 років серйозних стосунків у неї не було.

Лідерка гурту KAZKA вперше поділилась, що була найкращою подругою для людини, яку кохала. Цей юнак вийшов на зв'язок з "Танцями з зірками" та розповів – шкодує, що так і не наважився на стосунки з Заріцькою. Так, свій танець вона присвятила усім, хто все ще шукає справжню любов.

Я хочу показати усім, що справжня любов починається з себе,

– заявила солістка KAZKA.

У парі з Юрієм Мєшковим Олександра Заріцька виконала запальний бродвей. На головному паркеті країни вона постала в образі секс-символу Мерілін Монро. Суворий Влад Яма назвав її діамантом п'ятого сезону, а Максим Чмерковський – своєю фавориткою. Тоді як Катерина Кухар знайшла недоліки у техніці співачки.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова

Станіслав Горуна та Даніелла Преап

Олімпійський чемпіон пообіцяв "розповісти" на паркеті історію першого побачення з дружиною Марічкою, на якому він вручив їй одну гвоздику. Саме коханій і сину Леву каратист присвятив другу постановку на "Танцях з зірками".

У 2 випуску Станіслав Горуна та Даніелла Преап показали пристрасну румбу під хіт Скрябіна та Ірини Білик "Мовчати". Максим Чмерковський зізнався, що великий фанат спортсмена, а Катерина Кухар порадила йому "зняти з шиї кайдани".

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Станіслава Горуни та Даніелли Преап

Lida Lee та Олексій Базела

У щоденнику музичне відкриття цього року та експідопічна Монатіка заявила, що була жертвою психологічною аб'юзу. Як з'ясувалось, два з половиною роки Lida Lee зустрічалась з хлопцем, який відмовляв її від сцени, знецінював як жінку й артистку.

"Було боляче, було складно, але я вдячна", – зізналась співачка. Свій танець вона присвятила усім дівчатам, яким бодай раз у житті зустрічався bad guy – поганий хлопець.

Символічно, що пристрасне танго Lida Lee та Олексій Базела станцювали під трек Біллі Айліш – Bad guy. Балерина Катерина Кухар назвала постановку "недопрацьованою", тоді як Максиму Чмерковському та Владу Ямі "усе сподобалось".

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Lida Lee та Олексія Базели

Євгенія Власова та Макс Леонов

У "Вечір кохання" легендарна співачка Євгенія Власова шокувала зізнанням – за 43 роки вона ніколи не любила. З чоловіком-продюсером Дмитром Костюком зірка одружилась тому, що завагітніла, а разом з тим потрапила у фінансову та емоційну залежність.

Номер у 2 випуску "Танців з зірками" вона присвятила двом дівчатам – своїй внутрішній крихітці та 16-річній донечці Ніні.

У парі з Максом Леоновим Євгенія Власова виконала ніжний фокстрот під пісню The Hardkiss – "Журавлі". У другій постановці артистки Катерина Кухар помітила гармонію, взаємодію та прогрес з неймовірним партнером.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Власової та Макса Леонова

Артур Логай та Анна Кареліна

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай поділився, що мав багато жінок, однак приборкати його зуміла лише дружина Євгенія. Свій танець він присвятив саме їй. Оскільки у 2 випуску "Танців з зірками" чоловік святкував день народження, кохана з молодшим сином привітали його на паркеті.

З ефектною Анною Кареліною Артур Логай показав романтичний пасадобль з ризикованими підтримками, котрі відібрали мову в Макса Чмерковського. Тоді як вимоглива Катерина Кухар була захоплена ідеальною технікою.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

Олімпійська чемпіонка з фехтування зізналась – її першому обранцю Дмитру Бойку було складно миритися з тим, що він чоловік Ольги Харлан. Після розлучення вона знайшла щастя у стосунках з італійцем Луїджі Самеле, який є її колегою і любить по-справжньому.

У парі з неперевершеним Дмитром Дікусаром Ольга Харлан показала жвавий квікстеп, за який зірвала овації глядацького залу. Головний суддя "Танців з зірками" Влад Яма назвав постановку вдалою, а Максим Чмерковський зізнався, що бачить фехтувальницю у фіналі.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара

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Джамала та Антон Нестерко

У щоденнику "Танців з зірками" переможниця Євробачення-2016 Джамала розповіла, що без підтримки коханого Бекіра не досягла б такого шаленого успіху та визнання. Саме він надихає її на нові пісні. Відтак, новий номер співачка присвятила чоловіку.

З титулованим Антоном Нестерко Джамала продемонструвала гарячу сальсу під свою ж пісню "Крила". Однак Максиму Чмерковському здалось, що пара зробила крок назад у порівнянні з минулим випуском, натомість Катерина Кухар чи не вперше не погодилась з колегою – похвалила артистку.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Джамали та Антона Нестерка

Олексій Суровцев і Маша Колосова

Після провального номера в 1 випуску зірка серіалу "Слід" Олексій Суровцев пообіцяв реабілітуватися й показати себе не лише як стриптизер. Новий танець актор присвятив дівчині Анні, з якою в нього гарячі стосунки.

З рудоволосою Марією Колосовою Олексій Суровцев показав енергійне та яскраве диско з найскладнішими підтримками у 2 ефірі "Танців з зірками". Неочікувано на паркеті з'явилась фігуриста обраниця актора Анна, яка вразила глядачів спортивним тілом. Танець пари викликав усмішку в Макса Чмерковського, а Влад Яма помітив прогрес. Натомість Катерина Кухар і далі залишилась суворою.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Олексія Суровцева та Маші Колосової

KADNAY та Аліна Лі

У 2 випуску "Танців з зірками" фронтмен гурту KADNAY вперше заявив, що кілька разів любив до нестями. Проте він відмовився розголошувати імена екскоханих. Усе тому, що дівчата йшли від нього через ревнощі. Зараз серце KADNAY вільне, однак серйозні стосунки його лякають.

Секс-символ проєкту та Аліна Лі станцювали аргентинське танго, яке нагадувало романтичну кіноісторію. Максим Чмерковський відзначив, що впродовж усього номеру парі вдавалось тримати в напрузі як суддів, так і глядачів, а Влад Яма лаконічно додав: "Це було так класно".

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY та Аліни Лі

Олександра Машлятіна та Денис Самсон

За день до першого прямого ефіру "Танців з зірками" зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджева порвала зв'язку, однак вийшла на паркет попри біль. Це обернулось для неї важкою травмою. Після 1 випуску акторку терміново прооперували.

Оскільки реабілітація Анастасії триватиме понад 8 місяців, своє місце вона віддала найкращій подрузі та учасниці "Трио разные" – Олександрі Машлятіній.

У парі з Денисом Самсоном гумористка показала віденський вальс, який вивчила за лічені дні. Суддів вразила хореографія Олександри Машлятіної, однак Катерина Кухар порадила їй звернути увагу на плечі.

Зауважимо, цього тижня пара Олександри Машлятіної та Дениса Самсона отримала імунітет і без результатів глядацького голосування пройшла в 3 випуск "Танців з зірками".

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Машлятіна та Дениса Самсона

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

Зірка серіалу "Коли ми вдома" Костянтин Войтенко зізнався, що в кіно кохання супроводжує його всюди. Тоді як у реальному житті стосунки з дружиною Валентиною дали тріщину. Як не дивно, причиною цього стали саме "Танці з зірками".

Річ у тому, що кохана актора не пройшла кастинг танцівників. Те, що Костянтина взяли у проєкт, ранило Валентину. Нещодавно подружжя звернулось до психолога, а актор пообіцяв боротися за їхнє кохання на паркеті.

З довгоногою Роксоляною Маланчук Констянтин Войтенко виконав емоційну самбу з феєричними підтримками. Максу Чмерковському здалось, що пара забула про кроки, тоді як скупа на компліменти Катерина Кухар оцінила технічні па.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук

Фагот і Катерина Тришина

Лідер гурту ТНМК Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) мав яскравий роман з партнеркою по "Танцях з зірками" Катериною Тришиною, однак уже понад 10 років його серце палає любов'ю до іншої – дизайнерки Ольги Навроцької. Співак зізнається – від модельєрки йому досі зносить дах. Саме їй він присвятив другий танець на головному паркеті країни.

У парі з екскоханою Катериною Тришиною Фагот станцював ніжний контемп під вічний хіт свого гурту "Восени". Суворій Катерині Кухар здається, що лідер ТНМК старається недостатньо, а гіршим за нього є лише Олексій Суровцев. Тоді як Максим Чмерковський вважає співака гідним паркету "Танців з зірками".

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Фагота і Катерини Тришиної

Іван Люленов і Яна Цибульська

Переможець "Ліги сміху" Іван Люленов зізнався, що з коханням йому ніколи не щастило. У рідній Стоянівці його почуття були невзаємними. Натомість партнерка по "Танцях з зірками" Яна Цибульська приваблює його як дівчина.

У щоденнику проєкту танцівниця зізналась, що цьогоріч її шлюб з харизматичним Дмитром Жуком дав тріщину. Експартнер Юлії Саніної попросив дружину про паузу в стосунках. Розкриваючи сімейну драму, дівчина не змогла стримати сліз.

На паркет "Танців з зірками" пара вийшла з запальним джайвом, а Іван Люленов постав в образі супермена, який врятував Яну Цибульську від хуліганів. На диво, Максу Чмерковського не вистачило джайву, а Влад Яма назвав постановку бруднуватою. Натомість Катерина Кухар забажала побачити в наступному ефірі симбіоз техніки та гумору.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Івана Люленова та Яни Цибульської

MELOVIN і Ліза Русіна

На "Танцях з зірками" провокативний MELOVIN нагадав, що в 13 років усвідомив свою бісексуальність. Сталось це нібито після кліпу Quest Pistols, коли юнак заглядався не лише на дівчат, а й на Антона Савлепова. Так, своїм танцем співак прагнув показати, що не можна бути щасливою людиною, якщо ти завжди вагаєшся сказати світу правду.

У парі з Лізою Русіною епатажний MELOVIN продемонстрував повільний вальс, який, як і танцівниця, виконав у сукні.

Як і минулого ефіру, співак вручив Катерині Кухар зухвалий подарунок. Цього разу – еротичні наручники. Не дивно, що балерина не оцінила ані презент, ані номер. Вона вважає, що за провокативним образом MELOVIN ховає лінь і небажання удосконалюватись.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ MELOVIN і Лізи Русіної

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