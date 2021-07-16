Новий сезон легендарного проєкту "Танців з зірками" буде радувати прихильників виступами улюблених зірок та іншими несподіванками. Організатори шоу поступово оголошують учасників, а цього разу стало відоме ім'я нового судді.
До теми Виклик прийнято: названо ім'я другого учасника нового сезону "Танців з зірками"
Хто став новим суддею "Танців з зірками"
Виявилося, що суддею проєкту став українсько-американський хореограф, чемпіон світу з латинських танців, переможець американського шоу Dancing With The Star на каналі ABC Максим Чмерковський.
Відповідне відео з танцівником з'явилося на офіційній сторінці шоу в інстаграмі. Раніше Фагот кидав виклик Максимові – і він справді візьме участь у проєкті, щоправда, як суддя.
Нагадаємо, першою учасницею "Танців з зірками" стала Джамала. Вона передала танцювальний челендж Фаготові з ТНМК, який прийняв його. Наступним учасником шоу можуть стати:
- Грег Чапкіс,
- Франсіско Гомес,
- Олександра Заріцька,
- Монатік.
Що відомо про Максима Чмерковського
- Танцівник народився в Одесі, однак родина Чмерковських емігрувала до США у 1994 році. Там Максим розвивав кар'єру хореографа. Зараз він є власником 4 танцювальних студій в Нью-Йорку.
- Чмерковський є одним з керівників організації Dance Team USA, що займається підтримкою та навчанням танцівників. Він займається власною компанією Maksim Chmerkovskiy Productions, через яку організовує виступи по всьому світу. Також Максим бере участь у різних благодійних заходах.
- Хореограф став відомим у США як професійний танцівник після участі в 10 сезонах американських "Танців з зірками". Максим Чмерковський двічі займав третє місце, а ще двічі – друге.
- Згодом зірка повернувся до України та став головним героєм 1 сезону "Холостяка". Після цього він став ведучим розважальної програми "Куб".