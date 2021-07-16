Новий сезон легендарного проєкту "Танців з зірками" буде радувати прихильників виступами улюблених зірок та іншими несподіванками. Організатори шоу поступово оголошують учасників, а цього разу стало відоме ім'я нового судді.

До теми Виклик прийнято: названо ім'я другого учасника нового сезону "Танців з зірками"

Хто став новим суддею "Танців з зірками"

Виявилося, що суддею проєкту став українсько-американський хореограф, чемпіон світу з латинських танців, переможець американського шоу Dancing With The Star на каналі ABC Максим Чмерковський.

Відповідне відео з танцівником з'явилося на офіційній сторінці шоу в інстаграмі. Раніше Фагот кидав виклик Максимові – і він справді візьме участь у проєкті, щоправда, як суддя.

Нагадаємо, першою учасницею "Танців з зірками" стала Джамала. Вона передала танцювальний челендж Фаготові з ТНМК, який прийняв його. Наступним учасником шоу можуть стати:

Грег Чапкіс,

Франсіско Гомес,

Олександра Заріцька,

Монатік.

Що відомо про Максима Чмерковського