За останні три тижні від Ілони Гвоздьової вкрай рідко можна було почути похвалу на адресу проєкту "Танці з зірками". Її обурювали то нові непрофесійні танцівниці, то несправедливі постановки. Після 3 ефіру шквал критики накрив епатажного співака MELOVIN і Лізу Русіну.

Варто знати Ілона Гвоздьова знову розкритикувала новий сезон "Танців з зірками"

Вперше за історію проєкту професійна танцівниця танцювала техніку ча-ча-ча гірше, ніж зірка. Нонсенс,

– емоційно заявила Ілона Гвоздьова.

Ба більше, на її думку, партнерка не розкриває артиста, а протистоїть йому на головному паркеті країни.

MELOVIN і Ліза Русіна в 3 випуску "Танців з зірками" / Фото з інстаграму співака

Щодо самого MELOVIN, то переможницю "Танців з зірками" відверто дратує його диявольський образ. Вона вважає, що його номер у 3 ефірі "Танців з зірками" з хрестами й монашками порушує всі межі пристойності. Відтак, для співака перш за все епатаж, а не техніка.

Вульгарно і без смаку, однак у тренді. Не можу назвати це мистецтвом, жалюгідна подоба. І хай вибачать мені фанати Мела, але аморально такі танці танцювати на сцені,

– висловилась Ілона Гвоздьова.

MELOVIN і Ліза Русіна на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграм-сторіс Ілони Гвоздьової

Зауважимо, поки ані MELOVIN, ані Ліза Русіна не відповіли на нещадну критику Ілони Гвоздьової. Натомість фоловери танцівниці поділяють її думку.

"Повністю згодна. Особливо дивує технічний рівень нібито "професійної" танцівниці, точніше його повна відсутність. Де вони знайшли цю незрозумілу дівчинку", – написала одна з шанувальниць Ілони Гвоздьової.