"До побачення, Ані Лорак": що зірки кажуть про зрадницю

Гастролерка Ані Лорак, яка планувала тур Україною, зараз відсиджується на Росії та мовчить про війну. Через таку позицію артистку нещадно критикують українці, серед яких знаменитості. Однак є й ті, хто підтримує і захищає Лорак.

Українські артисти не розуміють, як можна мовчати про війну в Україні, коли про неї говорить весь світ. Хто і що казав про Лорак – читайте далі у матеріалі Showbiz24.

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24 лютого Ані Лорак надзвичайно лаконічно написала про війну в Україні. Гастролерка опублікувала дві сторіс, якими натякнула, що виступає за мир між Україною і Росією. Жодних звинувачень у бік агресорки, яка годує її останні 8 років, жодних співчувань Україні, жодних закликів зупинити війну. Після цього вона жодного разу не висловлювалася про жахіття, які відбуваються в Україні. За таку позицію на Лорак посипалася критика з боку її колег. Артистка показала справжнє обличчя – їй байдуже на земляків, на вбивства дітей, жінок і всіх інших українців, які щодня гинуть від ворожих ракет.

Як зірки засудили позицію гастролерки

Ірина Федишин

Те, що Україну щодня закидують ракетами, ніяк не бентежить Лорак, яка досі має українське громадянство. На цьому наголосила Ірина Федишин.

Це дно. Коли гинуть люди, діти й коли мовчить Ані Лорак, яка є громадянкою України, я не розумію, чому. Життя людини – неоціненне, і я не знаю, чим вона керується. Варіант, коли можна сидіти на двох стільцях, не пройде. Україна цього не вибачить і не забуде. На Лорак діє російська пропаганда. Пропаганда виїла їй розум. Вона для мене не українка.

Анастасія Приходько

Анастасію обурює те, що зрадниця досі має звання народної артистки України.

А чого тільки зірочку? А позбавити звання? А впаяти за зраду Батьківщини? Я б ще й громадянства позбавила. Воно ж потім спливе з українськими піснями й розповідатиме як вона любить Україну! Згадайте потім. Дійте вже зараз, зараз саме той час, коли треба все розставити на місця.

Марія Яремчук

Учасниця Євробачення наголосила, що українським артистам, які живуть в Росії та мовчать про війну, немає дороги назад. Це люди, які назавжди стали ворогами для батьківщини.

Ані Лорак розчарувала мене найбільше. У ситуації, яка є зараз, це просто кричуще. Немає слів, щоб залишатися коректною та не використовувати нецензурну лексику.

Олег Бондарчук

Український режисер-постановник також засудив Лорак. За словами Боднарчука, на одну подругу в нього стало менше – на жаль, чи на щастя.

Мені було дуже важливо, щоби в цей момент всі вийшли з прапором України та висловили свою позицію. Мені така подруга не потрібна. До побачення, Ані Лорак.

Оля Полякова

Артистка звернулася до тих українок, які 8 років заробляли в Росії та фінансували війну.

Злість, що вони не розуміють, що нічого як раніше не буде. Не буде концертів, не буде майданчиків, не буде шалених грошей за корпоративи. Ніхто вже там не буде заробляти! Чого сидіти й труситися? Чого сидіти й мовчати?

Злата Огнєвіч

Для Злати Огнєвіч мовчання Ані Лорак – біль, а позиція "дерева любові" – сором.

Мій шок був стосовно Ані Лорак. Це шок із болем разом. Було боляче дізнатися й побачити, що вона "дерево кохання", і на це дерево прилітають пташки. Тому залишмо всі "дерева кохання" там, де вони є.

Міка Ньютон

Ньютон не розуміє артисток, які відмовчуються в Росії, коли та вбиває їхніх земляків, ні в чому не винних дітей, в яких мало б бути все життя попереду.

У вас є можливість виїхати в інші країни. Я вважаю, якщо людина справді талановита, то вона може заробляти в будь-якій точці світу. Навіщо ти тримаєшся за сцену? Я без сцени чудово почуваюся вже понад 8 років. Хоча виросла на сцені, співаю з 5 років. І не знала, що можна бути не на сцені. Я емігрантка, раніше менше грошей заробляла.

Катя Осадча

Телеведуча не розуміє, чому Лорак повелася на поради Кіркорова. Спочатку артистка просто замовчувала війну, а тепер видалила акаунт в інстаграмі.

Мені важко навіть усвідомити, як люди так можуть робити. Я багато про це думала, обдумувала, які можуть бути причини такої поведінки. Кар'єра в Росії, в Україні – війна, повертатися немає куди? Мовчать, бо думають, що Росія захопить Україну і вони повернуться в Україну зірками? Може, це на рівні чуток, але мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров, мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а в тебе кар'єра ж! Думаю, після нашої перемоги все стане зрозуміло.

Лілія Подкопаєва

Гастролерка Ані Лорак була однією з найкращих подруг Лілії Подкопаєвої, вони куми. Навіть після 2014 року зірки тісно дружили, а зараз, як запевняє олімпійська чемпіонка, перестали.

Маски знято. Усі показали, хто є хто. Ми не спілкуємося.

Ірина Білик

Артистка не відчуває жалю до зрадниці, яка продовжує працювати в Росії, днями засвітилася на росТВ.

Я викреслила це ім'я назавжди.

Хто з українців підтримав Лорак

Однак не всі зірки засуджують зрадницю. Слава Камінська, яка з дітьми виїхали в Нідерланди, не підтримує українську армію, слухає російську музику, не воює на інформаційному фронті та постійно скаржиться на життя за кордоном, заступилася за Ані Лорак.

Співачка переконана, що гастролерка Ані Лорак мовчить про війну в рідній Україні, бо боїться за сім'ю, зокрема за 10-річну доньку Софію. Вона вважає нормальним, що страх сильніший за патріотизм.

Усі бояться. У всіх є діти. Я розумію, патріотизм – це круто, але у тебе є дитина. Тебе посадять чи приб'ють десь, а хто дивитиметься за твоєю дитиною? Ну типу кому це треба?

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