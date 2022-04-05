Оля Полякова ніколи не тримає язик за зубами, тож не стала мовчати й зараз. Вона публічно звернулась до українок, які всі 8 років набивали кишені рублями. Артистка каже, що казки про аполітичність більше не проканають, тож радить Ані Лорак, Таїсії Повалій, Наташі Корольовій та іншим братися за голову.

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Оля Полякова про "голубів миру", які мовчать про війну

Злість, що вони не розуміють, що нічого як раніше не буде. Не буде концертів, не буде майданчиків, не буде шалених грошей за корпоративи. Ніхто вже там не буде заробляти! Чого сидіти й труситися? Чого сидіти й мовчати?

– риторично запитала Оля Полякова.

"Ця тема: "Я за мир, я дерево любові". Сьогодні треба визнавати, що Російська Федерація вторглася в Україну з повномасштабною війною, і ти повинен визначитися – або ти окупант, або ти захисник. Ще 8 років тому треба було визначитися. Не вийде вже сидіти однією ж*пою на двох стільцях, бо стільців немає, дівчата", – емоційно заявила Полякова.

Очевидно, під "деревом любові" Оля Полякова має на увазі Ані Лорак, яка охарактеризувала себе так в інтерв'ю українському телеканалу в жовтні 2021 року. Так гастролерка пояснила свої заробітки в Росії.

Артистка додала, що теж могла зробити приголомшливу кар'єру в Росії, але після подій 2014 року раз і назавжди розпрощалася з ринком окупантів.

"Я теж мала всі шанси стати зіркою там, але я для себе цей вибір зробила", – наголосила співачка.