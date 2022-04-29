У першому за 7 років інтерв'ю в Україні Ані Лорак, відповідаючи на запитання про концерти на Росії, назвала себе "деревом любові" та "пташкою, яка дарує музику без кордонів". Злата Огнєвіч пригадала абсурдні заяви гастролерки й зауважила, що ними вона прикривається й зараз, не коментуючи війну на Батьківщині.

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Злата Огнєвіч про мовчання Ані Лорак

Мій шок був стосовно Ані Лорак. Це шок із болем разом. Було боляче дізнатися й побачити, що вона "дерево кохання", і на це дерево прилітають пташки. Тому залишмо всі "дерева кохання" там, де вони є,

– заявила Злата Огнєвіч.

"Війна проявляє якості людей, їхню позицію, людяність – усе те, що людина має в собі. І ця війна проявляє всіх нас – як публічних людей, так і звичайних", – додала артистка.

Зірка розповіла, що навіть в американців, які перебувають на іншому континенті, "душа болить через несправедливість", яка зараз відбувається в Україні. Тоді як деякі артисти, які виросли в Чернівцях, вдають, що війна їх не обходить.

Злата Огнєвіч про "дерево любові" Ані Лорак: відео

Зазначимо, Злата Огнєвіч зараз у США. Вона полетіла туди наприкінці березня з серією благодійних концертів – у Чикаго, Нью-Йорку та Вашингтоні. У турі артистка зібрала понад 2 мільйони гривень.