У березні екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська виїхала в Нідерланди, які називає "країною деградації". За кордоном вона не дає благодійні концерти, не бере участь у мітингах, а натомість виправдовує українських зірок-мовчунів, які не хочуть втрачати криваві рублі та кар'єру на Росії.
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Слава Камінська виправдовує Ані Лорак
Співачка переконана, що гастролерка Ані Лорак мовчить про війну в рідній Україні, бо боїться за сім'ю, зокрема за 10-річну доньку Софію. Вона вважає нормальним, що страх сильніший за патріотизм.
Усі бояться. У всіх є діти. Я розумію, патріотизм – це круто, але у тебе є дитина. Тебе посадять чи приб'ють десь, а хто дивитиметься за твоєю дитиною? Ну типу кому це треба?
– риторично запитала Слава Камінська.
З Ані Лорак вона не спілкується й не знає, чи виїхала вона з Росії. Однак і тих зірок, які залишилися, Камінська не засуджує: "Комусь було зручно, комусь ні. Це достаток кожного. Мої друзі повиїжджали".
Нагадаємо, у січні Слава Камінська та Ані Лорак зустрілися в Туреччині. Тоді колишня учасниця гурту "НеАнгели" сфотографувалася з гастролеркою і заявила, що вона – голос України, а політика та погляди – це тимчасово.
"Як би, що б не відбувалося, є голос країни в нашій країні, і ми не цінуємо те, що маємо! Все тимчасово – політика, погляди, телебачення! Ані Лорак артистка! І, мабуть, вакуум інформаційний – це про нас", – писала Камінська, чим викликала хвилю хейту.
Слава Камінська з Ані Лорак у Туреччині / Фото з інстаграму співачки
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Як Ані Лорак реагує на війну в Україні
- У перший день війни, 24 лютого, Ані Лорак писала: "Господи, врятуй і збережи", і "парила" дружбу між Україною і Росією.
- Згодом гастролерка таки пожаліла українців і попросила зупинити війну, щоправда, ані до росіян, ані до Путіна не звернулася: "Мої любі брати та сестри! В Україні йде війна! Війна вбивча та руйнівна, щодня гинуть мирні люди і що найстрашніше – діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як мільйони українців. Моє серце зараз з кожним із тих, хто страждає від цього жаху! Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну".
- Увесь березень і квітень Ані Лорак мала б гастролювати – від Санкт-Петербурга до Москви, але несподівано скасувала концерти на Росії, на яких обіцяла фанам "драйв та емоції".