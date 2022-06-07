Телеведуча поділилась, що не розуміє, чому Лорак повелась на поради Кіркорова. Спочатку вона замовчувала війну, а тепер зовсім видалила акаунт в інстаграмі.

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Мені важко навіть усвідомити, як люди так можуть робити. Я багато про це думала, обдумувала, які можуть бути причини такої поведінки. Кар’єра в Росії, в Україні – війна, повертатися немає куди? Мовчать, бо думають, що Росія захопить Україну і вони повернуться в Україну зірками? Може, це на рівні чуток, але мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров, мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а в тебе кар’єра ж! Думаю, після нашої перемоги все стане зрозуміло,

– поміркувала Осадча.

Зокрема вона висловилась про Таїсію Повалій, яка виступала у Кремлі 9 травня, коли в Україні Росія бомбила міста та села.

"Таїсія Повалій узагалі в перших рядах. Їй я не писала, тому що писати людині, яка виступає в Кремлі на 9 травня, – це взагалі безглуздо. Це вже зрада найвищої якості. Навіть уявити не можу, що в голові у людини, яка чинить так?! Це злочин проти свого народу – на рівні злочинів, які вчиняє Росія. Не підтримати свій народ, не бути разом із ним – це, власне, й означає, що ти зробив вибір і не хочеш бути громадянином своєї країни. Все. Віддавайте паспорти!" – заявила ведуча.

Ще Катерина згадала Тодоренко, до якої публічно зверталась в інстаграм-сторіс із закликами одуматись, а не прикриватись чоловіком-росіянином та сім'єю:

"Я так зрозуміла, що має свої причини, чому так. Те, що вона вагітна, – досить слабкий аргумент, коли вбивають твій народ", – додала Осадча.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни про жорстокі дії Росії замовчали українки: Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, MARUV, Наташа Корольова, Лоліта Мілявська, Йолка, Анна Дзюба з дуету Artik & Asti, Анна Сєдокова, Марі Краймбрері, Аліна Островська, Жанна Бадоєва.