Російські гастролерки стали реагувати на наступ лише після того, як "піднявся" український шоу-бізнес, інформує 24 канал. Світлана Лобода висловилась куди швидше, ніж Ані Лорак – через п'ять годин після того, як Кремль розв'язав війну.

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Світлана Лобода про війну в Україні

14,2-мільйонній аудиторії в інстаграмі артистка зізналась, що заливається слізьми й просить зупинити "все це". Щоправда, збройну агресію Росії проти України війною не називає.

Моє серце розривається. З 5 ранку на зв'язку з рідними та близькими мені людьми. Ну як це можливо! Господи, зупиніть все це. Я просто плачу,

– висловилася Світлана Лобода.

Фото з інстаграму Світлани Лободи

Реакція Ані Лорак на наступ Росії

Інша гастролерка Ані Лорак відреагувала ще лаконічніше. В інстаграм-сторіс вона опублікувала картинки, якими натякнула, що виступає за мир між Україною і Росією. Жодних звинувачень у бік агресорки, яка годує її останні 8 років, жодних співчувань Україні, жодних закликів зупинити війну.

Господи. Врятуй і збережи,

– дуже лаконічно написала співачка.

Фото з інстаграм-сторіс Ані Лорак

Фото з інстаграм-сторіс Ані Лорак

Зауважимо, агресію Росії на українській землі засуджують і їхні зірки – блогер Юрій Дудь, музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, співак Валерій Меладзе і навіть скандальний репер Моргенштерн.