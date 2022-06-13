Украинский музыкант Валерий Харчишин рассказал 24 каналу о своем отношении к мужчинам, выехавшим за границу из-за войны в Украине. Среди звезд это Анатолий Анатолич, живший во Франции, Монатик и Потап, оказавшихся за границей еще до войны.

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Как Харчишин относится к мужчинам, сидящим за границей

Лидер группы "Друга Ріка" поделился, что, пожалуй, эти мужчины боятся за родных, поэтому он никого не осуждает. Но и напомнил, что вывез своих сыновей и вернулся в Украину.

С Монатиком встречался в Польше, когда мы были там с концертами. Он тоже организует какие-то концерты, помогает. Возможно, этот страх можно объяснить. Возможно, они делают это ради детей. Я не могу винить, их можно понять. Но можно было оставить детей в безопасности и приехать. Так поступил я. Детей с мамой отвез в границу и вернулся,

– признался Валерий Харчишин.

Также артист рассказал, как объяснял одному из мужчин, перевозившему других за деньги, почему так делать не надо.

"Видел, как к границе продвигается колонна с мужчинами, записал видеообращение, чтобы они возвращались. Я обратился к мужчинам в прямом эфире, когда меня перевозил кто-то из теробороны и параллельно вел разговор о том, как он перевозит мужчин за границу за тысячи долларов. Он потом понял, что я известен, спросил, блогер ли. Я сказал: "Да, и тебе п*здец". Он испугался, спрашивал, никому ли его не сдам. Я тогда на эмоциях сказал: "Ну что ты такое делаешь? Ты зарабатываешь деньги, когда люди убегают от войны. Вы создали какой-нибудь блокпост в Могилеве и препятствуете людям с детьми пересекать границу. Это дибилизм", – поделился Харчишин.

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После этого певец пытался решить этот вопрос через более влиятельных. Однако не знает, все ли решилось: "Нашел кого-то из старших, рассказал ему все, сказал: "Мои дети сейчас в машине. Почему мы должны стоять и ждать в этой очереди, чтобы пересечь границу? Я прошу, чтобы вы сняли этот блокпост. Для кого он? Против кого этот блокпост? Вы что, защищаете Молдову, чтобы туда не попали диверсанты? Ну это глупость". Не знаю, решился ли этот вопрос, но я там немного повоевал, пока стоял на границе".

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