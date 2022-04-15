Лишь с 24 февраля этого года, после начала полномасштабной войны, некоторые гастролировавшие в России артисты заняли проукраинскую позицию. Наталка Карпа поделилась об этом мнениями с журналистами 24 канала.

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Наталка Карпа о Лободе и Барских

Исполнительница поделилась, что гордится тем своим окружением, которое еще в 2014 году выразило свою позицию. Однако ее радует, что некоторые звезды до сих пор определяются со стороной.

"Хорошо, что хоть сейчас эти люди поняли, перешли на сторону добра, высказали свою позицию. Понимаю, что есть моменты бизнеса, но сейчас гибнут многие наши земляки. Лично я всегда начинаю с себя и со своего окружения, которым горжусь. К примеру, Светлана Тарабарова еще в 2014 году записала много украиноязычных песен. Хотя сама она из русскоговорящего Херсона, но всегда пропагандирует украинское. Она всегда поддерживала наших военных".

Полное интервью с Наталкой Карпой читайте в рамках проекта " Интервью 24 ".

Тарас Тополя с 2014 года постоянно собирал амуницию, передавал ее ребятам в горячие точки. Мне очень нравится, что он делает это искренне. Когда имел конфликт с ЮНИСЕФом, написавшим, что в Украине "военное нападение", четко отстоял свою позицию по поводу войны,

– добавила артистка.

Наталка Карпа заметила, что все люди ошибаются, поэтому она не готова осуждать своих звездных коллег.

"Да, Светлана Лобода и Макс Барских поздно осознали, что произошло 8 лет назад. Возможно, если бы такие действия с их стороны начались быстрее, то в Украине не было бы столько потерь. И это касается не только этих артистов, но и многих других, которые не отказались от российского еще в 2014 году. Возможно, та цена, которую мы платим сейчас, была бы намного меньше. Но они молодцы, что сейчас показали свою позицию", – отметила звезда.



Наталка Карпа / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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