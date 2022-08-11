Саша подписал контракт с ВСУ еще до полномасштабного вторжения. Сейчас он находится на учениях, стремится получить как можно лучшие навыки, чтобы увереннее чувствовать себя в бою.

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Почему Саша Положинский не рвется в бой

Защитник поделился, что многие его собратья понемногу жалуются, потому что давно рвутся в бой, а до сих пор находятся на учениях.

Не буду врать – я не рвусь. У меня все как в песне: "Ты знаешь, что я начинать этот бой не хотел. Но если надо – то должен". Будет ответный приказ – пойду в бой. А пока, согласно приказу, стараюсь стать лучше, чтобы спокойнее и увереннее чувствовать себя в бою,

– признался Положинский.

Артист решил служить в ВСУ, потому что почувствовал, что сейчас должен быть именно там. Он не вступал в ряды защитников, чтобы погибнуть: "И уже много раз слышал от коллег: "Хорошо, что ты с нами!" И для меня это честь. А беречь себя я смогу ровно настолько, насколько каждый рядом со мной, сможет беречь себя. Что из этого выйдет – решит судьба и покажет время. Лично я планирую жить долго, счастливо наблюдая, как мир меняется к лучшему после нашей общей победы добра над злом".



Саша Положинский на учениях / Фото с инстаграмма певца

Напомним, Саша Положинский рассказывал, как речь спасает жизнь на войне. По словам Положинского, во время общения на линии фронта по рациям или другим средствам связи они чувствуют себя неуверенно, когда слышат русский язык. Следовательно, все стараются общаться на украинском. А незаурядную историю с фронта, где человек начал говорить к ним на русском в полной темноте, а они не надеялись, что кто-то посреди ночи к ним может прийти, – читайте по ссылке.