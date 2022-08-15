В апреле эксгастролер Макс Барских объявил, что вступил в ряды ВСУ. Он был на военных учениях, фотографировался с оружием и говорил, что хочет защищать свою страну. Однако Тарас Тополя намекнул, что это была показуха. Певца вроде нет среди бойцов ни одного известного ему батальона.

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Тарас Тополя "подколол" Макса Барских из-за службы в ВСУ

Я бы уточнил. А где Макс Барских служит? Знаю, что Саша Положинский пошел к Маркусу, я видел это. Когда мы были в Киеве, я видел в одной из рот Виталика Кириченко из группы "Нумер 482". Мне интересно, а где Барских?

– риторически спросил Тарас Тополя.

Напомним, в интервью американскому Rolling Stone Макс Барских рассказывал, что в батальоне записан как резервист, ведь у него нет военного опыта. Его якобы назначили ответственным за поставки.

"Одна из главных причин, почему я вступил в ВСУ – это желание поддержать как бойцов, так и каждого, кто никогда не был связан с военным делом, но хочет защищать свою страну и сейчас испытывает страх. Я тоже боялся, и сейчас боюсь, конечно", – делился артист с журналистами.

Макс Барских на полигоне с Женей Галичем и собратьями / Фото из пресс-службы артиста