На днях музыкант Сергей Бабкин дал интервью, в котором рассказал, что пока не планирует возвращаться в Украину. Сеть разразилась критикой и даже шутками на этот счет, поэтому жена артиста не стерпела.

К слову Сергей Бабкин ответил, почему он с семьей не возвращается в Украину

Снежана Бабкина ответила на хейт мужа

Жена Сергея Бабкина записала видео, в котором ответила на критику мужчины. Она призналась, что самого певца все это не затрагивает, а вот ее по-женски обидело.

Здесь чужих не нужно, врагов не нужно, сами своих еще съедают, растаптывают и объявляют врагами нашей страны. Вчера произошла огромная волна хейта вокруг Сергея Бабкина. Меня увлекает то, что его это никак не цепляет. Потому, что его совесть кристально чиста, его действия за эти полгода нашли реальный отклик,

– сказала Снежана.

"Когда мы приехали в Германию в начале войны, Сергей озвучил мне свою позицию. "Мы будем делать благотворительные концерты. И не часть суммы передавать ВСУ, волонтерам или больницам, а всю сумму, весь доход, мы отправляем в Украину, в Харьков". Тогда это меня немного удивило. Но потому, что мы, сами того не понимая, имеем бабушку старенькую, троих детей, оформились как беженцы, я понимаю, что есть эта сумма, для Европы она небольшая, но нам этого хватит. И я сказала – давай работать", – рассказала звездная жена.

Напомним, Сергей Бабкин рассказывал, что ехать в Украину просто для себя – нет нужды, а вместе с семьей – глупо. Ведь средства, которые он отдает на ВСУ, пойдут на его жизнь.

Снежана Бабкина добавила, что за полгода в Европе и Америке ее муж сыграл более 30 концертов. "За ту сумму, которую мы перевели в Украину, я могла бы спокойно купить нам квартиру в Киеве, переехать в относительно спокойное место в Киев, потому что наш дом в Харькове и мы пока с детьми не можем вернуться. И мы бы купили эту квартиру, переехали и делали вид, что мы с вами вместе, помогаем. Мы бы тогда не были врагами страны – было бы не интересно, да?".

Оскорбительные сообщения Бабкину и ответ на них

Снежана Бабкина, в отличие от мужчины, читает, что ему пишут поклонники или пользователи. Среди сообщений она видела такие: "пацанчик, чувак, скинь свою карточку, я тебе помогу, подкину баблишко".

Мне хотелось ответить. Я тебе скину – карточку фондов, волонтеров, наших друзей из ВСУ в Харькове, друзей из ТРО в Харькове. Сбрось, они очень нуждаются. Что вы делаете ежедневно, чтобы приблизить нашу победу, победу нашей Украины?

– эмоционально сказала женщина.

"Я вчера, увидев весь этот мыльный пузырь, раздутый в первую очередь ботами, потом вами, – сначала расстроилась, потому что по-женски меня это задело и было действительно обидно, что мы в этот период столько всего сделали, а нас назвали врагами и ничтожествами. С другой стороны, я порадовалась, что вы создали нам трудности, а трудности – это рост, а рост – это шаги вперед», – отметила она.

Добавим, жена Сергея Бабкина не впервые заступается за мужа. Еще после переезда в Германию она объясняла, что артист имеет троих детей и перенес сложные операции на глаза – поэтому он полезен стране в других сферах.

Снежана Бабкина подытожила видеообращение, пожелав другим чувствовать себя нужными и мудрыми.

Снежана Бабкина ответила на критику: