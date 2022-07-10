Украинская певица Злата Огневич с начала войны оставалась на Украине и давала благотворительные концерты для военных. На днях она высказалась о тех, кто вернулся домой только сейчас, спустя почти полгода войны.

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Злата Огневич о звездных коллегах

Исполнительница саркастически прокомментировала возвращение певиц в Украину. Она упрекнула их в том, что так долго были за границей.

Вижу, как поехали к бойцам с концертами звезды, которые были почти полгода за границей. Как говорится – лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм,

– написала Злата Огневич.



Злата Огневич о звездных коллегах / Фото с инстаграм-сториз

Добавим, за время войны Злата Огневич также уезжала за границу. Она была и в Польше и в США на благотворительных концертах. Звезда впоследствии вернулась в Украину и отчиталась – за концерты она собрала 4,5 миллиона гривен.

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