Украинская телеведущая Катя Осадчая высказалась о танцовщице Татьяне Денисовой. Звезда пережила бомбардировки Киева, но не сказала ни слова о войне в Украине.

Читайте также "Холостяк-12" возвращается: когда состоится премьера романтического реалити-шоу

Катя Осадчая о предательстве Денисове

Из-за равнодушной позиции Татьяны Денисовой организаторы проекта "Танцы.World of Dance" решили перемонтировать выпуски шоу так, чтобы там не фигурировала ни сама Денисова, ни другие судьи. Но Катя Осадча упрекнула СТБ за то, что они вообще пригласили танцовщицу на съемки. Ведь все 8 лет войны Денисова ездила по российским шоу.

Жаль, что только сейчас. Денисова за последние 8 лет снялась почти у всех танцевальных российских шоу и почти жила в России. Если бы не война, она вернулась бы, села в жюри и ездила из России в Украину на съемки. Собственно, это была часть нарратива, который нам насаживали, а все радостно на это шли. Это танцы, они вне политики?

– написала Катя Осадчая.



Катя Осадчая о Денисове / Фото с инстаграм-сториз

"Каждому нужно это хорошо запомнить. Чтобы после победы в медийном пространстве вдруг не всплыли все эти люди со словами - "у меня даже ребенок Мир, я же за него"", – добавила ведущая, намекнув на Регину Тодоренко.



Катя Осадчая о Денисове / Фото с инстаграм-сториз

Как звезды относятся к Денисовой