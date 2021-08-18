Шоу "Танцы со звездами" объявило еще двух судей нового сезона

Менее чем через три недели, 5 сентября, на экраны выйдет новый сезон популярного шоу "Танцы со звездами". Организаторы объявили имена почти всех участников и рассекретили одного судью проекта. Кто присоединится к "Холостяку" Максиму Чмерковскому, узнавайте ниже.

Вместе с первым украинским "Холостяком" Максимом Чмерковским номера участников шоу "Танцы со звездами" будут оценивать еще двое судей – прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

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"Невероятный судейский состав пятого сезона шоу "Танцы со звездами". Оценивать звездных участников в новом сезоне будут украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars – Макс Чмерковский, а также любимые танцоры страны – прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма", – сообщают организаторы.



Судьи "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Стоит отметить, что далеко не все фанаты оценили решение продюсеров оставить в шоу "Танцы со звездами" Влада Яму и Екатерину Кухар, которые не покидают судейские кресла несколько сезонов подряд. Одни просто возмущались в комментариях, другие предлагали заменить "старожил" Монатиком, Дмитрием Дикусаром, Еленой Шоптенко или Илоной Гвоздевой, которая отказалась от участия как партнерша звезды:

"Если уж снова приглашаете Кухар и Яму, то предложите им другую тактику поведения на проекте, пожалуйста! Мы хотим положительных эмоций, а не негатива";

"Могли бы всех судей заменить";

"Время брать судьями финалистов или участников проекта. Яма уже надоел";

"Была надежда, что Ямы и Кухар не будет";

"Я размечталась о новом составе жюри".

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