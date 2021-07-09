Новый сезон любимого проекта стартует осенью. Участников будут объявлять постепенно с помощью челленджа, который знаменитости передают друг другу.

Смотрите также Джамала показала яркий образ на Atlas Weekend 2021: фото

Джамала – первая участница "Танцев со звездами"

Начала челлендж украинская певица крымскотатарского происхождения и мама двух сыновей – Джамала. Артистка сняла видео, где танцевала дома, в гримерке, за кулисами и за сценой. Она с улыбкой на лице подчеркнула, что выйдет на главный паркет страны.

Звезда передала эстафету певцу Фаготу. Уже совсем скоро поклонники "танцев" узнают, примет ли исполнитель этот вызов.

Что известно о "Танцах со звездами"?

"Танцы со звездами" – популярное развлекательное шоу. Знаменитости из разных сфер деятельности в прямом эфире выходят на паркет и показывают хореографические постановки вместе с профессиональными партнерами. Выступления пар оценивают жюри, а также возможность проголосовать за своих любимцев имеют зрители.

Интересно "Танцы со звездами": победители всех сезонов шоу

На украинском телевидении "Танцы со звездами" впервые вышли в эфир в 2006 году. С тех пор создатели проекта презентовали 4 сезона, после чего в шоу был 6-летний перерыв. Вернувшись на экраны в 2017 году, "танцы" в очередной раз произвели фурор среди украинских зрителей. Тогда победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018 году – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, в 2019 – Ксения Мишина и Евгений Кот, в 2020 – Санта Димопулос и Макс Леонов.