Несколько раз в неделю организаторы легендарного проекта "Танцы со звездами" объявляют новых участников шоу, которые будут соревноваться за звание главного звездного танцора страны. На днях стало известно, кто принял вызов от Ивана Люленова.

К слову Илона Гвоздева заявила, что не будет участвовать в "Танцах со звездами"

Новый участник "Танцев со звездами"

Победитель "Лиги смеха" бросил вызов известному украинскому актеру Константину Войтенко. Знаменитость принял челлендж и выйдет на паркет танцевального проекта.

Константин снялся в оригинальном ролике, которым и объявил об участии. В видео мужчина признался, что танцы – это его мечта.

Войтенко передал челендж певцу Дмитрию Каднаю, лидеру группы KADNAY.

Интересно, что Константин Войтенко женат на Валентине Войтенко, танцовщице и участнице 2 сезона "Танцуют все". Она проходила кастинг "Танцев со звездами", а потому может стать партнершей мужа. Это будет не первая звездная пара супругов – Сергей и Снежана Бабкины также были партнерами на шоу.

Имена участников " Танцев со звездами"