Несколько раз в неделю организаторы легендарного проекта "Танцы со звездами" объявляют новых участников шоу, которые будут соревноваться за звание главного звездного танцора страны. На днях стало известно, кто принял вызов от Ивана Люленова.
К слову Илона Гвоздева заявила, что не будет участвовать в "Танцах со звездами"
Новый участник "Танцев со звездами"
Победитель "Лиги смеха" бросил вызов известному украинскому актеру Константину Войтенко. Знаменитость принял челлендж и выйдет на паркет танцевального проекта.
Константин снялся в оригинальном ролике, которым и объявил об участии. В видео мужчина признался, что танцы – это его мечта.
Войтенко передал челендж певцу Дмитрию Каднаю, лидеру группы KADNAY.
Имена участников " Танцев со звездами"
- украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала;
- лидер группы ТНМК Фагот;
- солистка группы KAZKA Александра Зарицкая;
- звезда сериала "След", трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев;
- звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова;
- победитель "Лиги смеха" Иван Люленов.