Уже через несколько недель начнется новый сезон "Танцев со звездами". Актеры, спортсмены, певцы будут поражать хореографическими умениями в прямом эфире. Пока зрители с нетерпением ждут премьеру, организаторы проекта продолжают объявлять звездных участников.

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Lida Lee – новая участница "Танцев со звездами"

Участник 5 сезона "Х-фактора", звезда сериалов "Большие Вуйки" и "Моя любимая Страшко" Артур Логай согласился на участие в танцевальном проекте и передал челлендж непревзойденной Lida Lee. Артистка заявила, что принимает этот вызов и ждет встречи на паркете.

В своем инстаграме исполнительница опубликовала видео, которое сняла в гримерке. Помощница поспешила сообщить ей о челлендже и Lida Lee уверенно ответила, что готова к нему. Таким образом девушка стала 12 звездной участницей "Танцев со звездами" 2021 года.

Так так так! Спасибо за вашу веру и крепкую поддержку! Я принимаю челлендж от талантливого Артура Логая! Увидимся на паркете!

– написала Lida Lee под видео.

Яркая певица передала эстафету коллеге по сцене, эпатажному и непредсказуемому MELOVIN. Если артист согласится принять участие в "Танцах со звездами", то станет 13 участником долгожданного сезона.