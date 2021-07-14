Новый сезон популярного проекта "Танцы со звездами" начнется этой осенью. Организаторы шоу постепенно будут называть имена участников, которые выйдут на паркет и будут поражать своими выступлениями.

Важно Известна первая участница нового сезона "Танцев со звездами": кто она

Фагот стал вторым участником шоу

Недавно стало известно, что первой участницей стала украинская певица Джамала. Она передала челлендж участнику группы ТНМК Фаготу (настоящее имя – Олег Михайлюта). Исполнитель принял вызов артистки.

Фагот снял интересное видео, где устроил танец. Он заявил, что выйдет на главный паркет страны: "Говорят, что в одну и ту же воду дважды не войти, но я таки попробую, потому что кто я такой, чтобы отказывать девушке, особенно, если это Джамала".

Я принимаю вызов и наверное уже скоро очень ярко выйду из зоны комфорта, потому что танцы это то, что всегда со мной с детства, хотя и никогда профессионально, поэтому буду вспоминать и учить себя снова и снова. И, конечно, надеюсь на вашу поддержку, потому что с ней выжать из себя максимум мне будет намного легче. Самые будут танцы!

– написал Фагот.

Интересно, что Фагот уже участвовал в танцевальном шоу. Это был проект "Танцую для тебя", – программа выходила с 2008 года.

Кто может быть следующим участником

Рэпер передал эстафету сразу нескольким звездам. Ими стали: