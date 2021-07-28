Юморист из Молдовы, получивший признание в Украине, оригинально объявил об участии в "Танцах со звездами". Иван Люленов написал песню о проекте, в которой упомянул судей Влада Яму и Екатерину Кухар.

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Победитель "Лиги Смеха" пошутил, что перед первым надо сгибать колени, а вторая – "хорошо обижает".

Харизматичный капитан команды "Стояновка" признался, что никогда не занимался танцами профессионально. Однако он не хочет, чтобы судьи "Танцев со звездами" относились к нему снисходительно, пишет ТСН. Иван Люленов стремится заслуженно проходить каждый этап.

Раньше я не танцевал профессионально. Только на всех свадьбах и гуляньях в Молдове мы танцуем наши народные танцы, а так – дискотеки и дома, когда никто не видит,

– с юмором рассказал комик.

К слову, он бросил вызов украинскому актеру Константину Войтенко, который сыграл главную роль в новом телесериале "Ромео и Джульетта из Черкасс".

Участники нового сезона "Танцев со звездами"