Юморист из Молдовы, получивший признание в Украине, оригинально объявил об участии в "Танцах со звездами". Иван Люленов написал песню о проекте, в которой упомянул судей Влада Яму и Екатерину Кухар.
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Победитель "Лиги Смеха" пошутил, что перед первым надо сгибать колени, а вторая – "хорошо обижает".
Харизматичный капитан команды "Стояновка" признался, что никогда не занимался танцами профессионально. Однако он не хочет, чтобы судьи "Танцев со звездами" относились к нему снисходительно, пишет ТСН. Иван Люленов стремится заслуженно проходить каждый этап.
Раньше я не танцевал профессионально. Только на всех свадьбах и гуляньях в Молдове мы танцуем наши народные танцы, а так – дискотеки и дома, когда никто не видит,
– с юмором рассказал комик.
К слову, он бросил вызов украинскому актеру Константину Войтенко, который сыграл главную роль в новом телесериале "Ромео и Джульетта из Черкасс".
Участники нового сезона "Танцев со звездами"
- Джамала;
- Фагот;
- солистка группы KAZKA Александра Зарицкая;
- бывший стриптизер Алексей Суровцев;
- Анастасия Оруджова из "Женского квартала".