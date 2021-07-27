В то время, когда почти каждый день становятся известны имена участников нового сезона "Танцев со звездами", одна из самых успешных танцовщиц проекта объявила о том, что покидает шоу. Илона Гвоздева объявила, что больше не будет соревноваться на паркете.

К теме Участницей нового сезона "Танцев со звездами" стала звезда "Женского квартала"

Илона Гвоздева навсегда покинула "Танцы со звездами"

Об этом знаменитость объявила в новой публикации в своем блоге в инстаграме.

Вот и подошла к концу моя танцевальная история длиной в 4 года! Каждый раз выходя на сцену, я проживала маленькую жизнь своих героинь, каждый мой звездный партнер был по-своему прекрасным и достойным победы, каждый танец я посвящала Вам, мои дорогие зрители,

– призналась танцовщица.

Илона Гвоздева добавила, что за время участия в шоу она пыталась отдавать всю себя любимому делу. Она по-новому раскрывала личность своих партнеров-участников, обучала их и дарила праздник зрителям.

"Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя...

Я чувствую, что могу быть больше, чем просто танцовщицей, хочу большего, чем просто танцевать на сцене, пришло время открывать свои новые стороны, а не только своих партнеров. Я понимаю, что незаменимых артистов не бывает, но есть неповторимые, и я хочу быть в их числе!" – заявила звезда.

Илона поблагодарила проект и продюсера Завадюка за то, что поверили в нее. Она выразила благодарность коллегам, близким, которые были рядом и поддерживали.

Спасибо мне за меня! Благодарю вас, мои дорогие и любимые зрители за любовь, веру и признание. Я буду скучать... Книга "Танцы со звездами" станцована, погасли софиты, занавес закрыт…

– подытожила Гвоздева.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Илона Гвоздева в "Танцах"