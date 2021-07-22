Покоритель женских сердец, который сыграл в украинском сериале "След", принял вызов певицы и согласился на участие в "Танцах со звездами". 38-летний Алексей Суровцев снял эффектное видео на съемочной площадке. За одну минуту стриптизер успел пострелять, погонять на байке и дал понять, что он – серьезный соперник.
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Говорят, что мужчины не танцуют. Вынужден вас разочаровать. Я докажу и покажу, что настоящие мужчины должны уметь все. И даже танцевать. Увидимся на паркете,
– заявил Алексей Суровцев.
"От участия в шоу ожидаю драйва, эмоций путем преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам", – процитировали актера на официальной странице "Танцев со звездами" в инстаграме.
Звезда сериала "След" бросил вызов актрисе "Женского Квартала" Насте Оруджовой.
Участники пятого сезона "Танцев со звездами":
- победительница Евровидения-2016 Джамала;
- лидер группы ТНМК Фагот;
- солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.