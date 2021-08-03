Легендарное шоу "Танцы со звездами" начнется совсем скоро – 5 сентября на экраны выйдет первый выпуск с любимыми знаменитостями. Пока что мы продолжаем узнавать имена главных героев танцевального проекта.

Обратите внимание "Танцы со звездами" 2021: известна дата первого выпуска танцевального шоу

Кто стал участником "Танцев со звездами"

Украинский актер Константин Войтенко бросил вызов певцу и фронтмену группы KADNAY – Дмитрию Каднаю. И он принял челлендж, а значит, примет участие в новом сезоне проекта.

Дмитрий Каднай традиционно снял юмористическое видео, где в блестящем наряде ныряет в озеро за телефоном. В смартфоне – важный для него вызов относительно участия в танцевальном шоу.

Я обожаю танцевать и счастлив, что стал новым участником "Танцев со звездами". Чаще всего движения моего тела непрофессиональны и продиктованы ощущением музыки и внутренним желанием через тело передавать эмоции. Удастся ли их вместить в конкретные рамки и правила бального танца? Сложно, но возможно. Я в заряде. Увидимся на паркете,

– сказал артист в комментарии ТСН.

Лидер группы KADNAY передал вызов известной украинской певице Евгении Власовой.

Вызов "Танцев со звездами" уже приняли: