Легендарное шоу "Танцы со звездами" начнется совсем скоро – 5 сентября на экраны выйдет первый выпуск с любимыми знаменитостями. Пока что мы продолжаем узнавать имена главных героев танцевального проекта.
Обратите внимание "Танцы со звездами" 2021: известна дата первого выпуска танцевального шоу
Кто стал участником "Танцев со звездами"
Украинский актер Константин Войтенко бросил вызов певцу и фронтмену группы KADNAY – Дмитрию Каднаю. И он принял челлендж, а значит, примет участие в новом сезоне проекта.
Дмитрий Каднай традиционно снял юмористическое видео, где в блестящем наряде ныряет в озеро за телефоном. В смартфоне – важный для него вызов относительно участия в танцевальном шоу.
Я обожаю танцевать и счастлив, что стал новым участником "Танцев со звездами". Чаще всего движения моего тела непрофессиональны и продиктованы ощущением музыки и внутренним желанием через тело передавать эмоции. Удастся ли их вместить в конкретные рамки и правила бального танца? Сложно, но возможно. Я в заряде. Увидимся на паркете,
– сказал артист в комментарии ТСН.
Лидер группы KADNAY передал вызов известной украинской певице Евгении Власовой.
Вызов "Танцев со звездами" уже приняли:
- украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала;
- лидер группы ТНМК Фагот;
- солистка группы KAZKA Александра Зарицкая;
- звезда сериала "След", трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев;
- звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова;
- победитель "Лиги смеха" Иван Люленов;
- звезда сериала "Когда мы дома", актер Константин Войтенко.