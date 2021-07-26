Организаторы популярного проекта "Танцы со звездами" оригинально объявляют каждого следующего участника шоу. Танцевальный челлендж начался с Джамалы и продолжается до сих пор. Звезды передают друг другу эстафету и отвечают, выйдут ли на паркет.

К слову Стриптизер Алексей Суровцев стал участником "Танцев со звездами"

Анастасия Оруджова – участница "Танцев"

Стриптизер и актер Алексей Суровцев бросил вызов звезде "Женского Квартала", участнице "Лиги Смеха" в команде "Трио разных" Анастасии Оруджовой. Об этом она сообщила на личной странице в инстаграме.

Девушка сняла соответствующее видео со свойственным себе юмористическим тоном. Она танцует вместе с коллегами "Женского квартала" и потом говорит: "Девочки, спасибо, дальше я сама". Юрий Ткач, участвовавший в шоу, пытается отговорить Анастасию, однако она непоколебима.

Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Алексея Суровцева и бросаю вызов Ивану Люленову. Встретимся на паркете "Танцев со звездами"! Ой йо!

– написала актриса.

Анастасия Оруджова бросила вызов коллеге по "Лиге смеха", участнику команды "Стояновка" Ивану Люленову.

Отметим, уже известно, кто стал первым новым судьей на "Танцах со звездами". Вызов принял "Холостяк" и известный танцовщик Максим Чмерковский.

Кто стал участником "Танцев со звездами":