До такой ожидаемой премьеры шоу "Танцы со звездами" осталось мало времени! Организаторы танцевального проекта "подогревают" интерес зрителей и рассекречивают все больше аспектов программы. Известно, что впервые судьей проекта стал Максим Чмерковский – украинско-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам и герой первого сезона "Холостяка".

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Украинские звезды сами начали челлендж, в котором вызывают своих знаменитых коллег на паркет. С помощью такого "вызова" и объявляются имена участников нового сезона. Имя последнего двенадцатого участника руководство "Танцев со звездами" еще не называет, поэтому кто им стал – мы узнаем позже.

Джамала

Победительница Евровидения-2016 Джамала стала первой приглашенной участницей "Танцев со звездами". Исполнительница, настоящее имя которой Сусана Алимовна Джамаладинова, считается одной из самых перспективных певиц Украины и за свою творческую карьеру получила семь статуэток музыкальной премии YUNA, премию "Человек года", а также была награждена званием Народной артистки Украины.



"Танцы со звездами" 2021: участники / Фото с инстаграма Джамалы

О своем участии в танцевальном шоу певица сообщила оригинальным роликом в инстаграме. Звезда надела яркий образ и ритмично станцевала под музыку. После танца Джамала передала челлендж певцу из группы ТНМК Олегу Михайлюте, более известному как Фагот.

Фагот

Олег Михайлюта – фронтмен группы "Танок на Майдане Конго", которая подарила украинским меломанам такие песни, как "Зроби мені хіп-хоп", "Гранули" и "Проїхали". Фагот смело принял вызов от Джамалы и снял видео, где он импровизировано танцует.

"Я принимаю вызов и вероятно уже скоро очень ярко выйду из зоны комфорта, потому что танцы это то, что всегда со мной с детства, хотя и никогда профессионально, поэтому буду вспоминать и учить себя снова и снова. И, конечно, надеюсь на вашу поддержку, потому что с ней выжать из себя максимум мне будет гораздо легче. Пусть будут танцы!"

– поделился хип-хоп исполнитель.



Кто стал участниками "Танцев со звездами" 2021 / Фото с инстаграма Фагота

Кроме певческой карьеры артист испытывает себя и в качестве актера дубляжа. Голос Михайлюты получил один из самых экстравагантных пиратов мира кино – капитан Джек Воробей. К слову, "Танцы со звездами" не станут первым танцевальным шоу в жизни Фагота, ведь в 2009 году мужчина участвовал в проектах "Танцую для тебя-3".

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая уже не раз завоевывала музыкальные чарты своим волшебным голосом. Однако, на этот раз певица планирует покорить паркет телешоу "Танцы со звездами".



Участники "Танцев со звездами" 2021 / Фото с инстаграма Александры Зарицкой

Свою популярность Зарицкая получила благодаря песням "Свята" и "Плакала" – именно эта композиция попала в мировой чарт топ-10 Global Shazam. Вместе с группой KAZKA девушка участвовала в таких музыкальных шоу как "X-фактор" и "Голос страны".

Недавно певица ошеломила публику тем, что отказалась от своего партнера на шоу "Танцы со звездами" из-за того, что он не считал ее добросовестной.

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Алексей Суровцев

Звезда телесериала "След" Алексей Суровцев стал следующим, кто будет бороться за звание лучшего танцора шоу. Трехкратный чемпион Украины по стриптизу уже имеет опыт в танцах, ведь появлялся на кастингах 6-го сезона телепроекта "Танцуют все".



Кто из звезд принял участие в "Танцах со звездами" / Фото с инстаграмп Алексея Суровцева

Анастасия Оруджева

Юмористка "Женского квартала" Анастасия Оруджева также подтвердила свое участие в танцевальном телепроекте. Девушка обладает прекрасным чувством юмора и харизмой, которыми очаровала всех, когда была участницей "Лиги смеха" и "Игры приколов".



"Танцы со звездами" 2021: участники шоу / Фото с инстаграма Анастасии

О том, что ее пригласили на "Танцы со звездами", Анастасия сообщила в своем стиле. Артистка сняла комедийный ролик, где танцует с подругами, а потом шутливо просит их выйти из кадра, ведь это именно ее выбрали выступать в шоу.

К слову Илона Гвоздева заявила, что не будет участвовать в "Танцах со звездами"

Иван Люленов

В проекте "Танцев со звездами" 2021 будет участвовать еще один комик – Иван Люленов. Парень также принимал участие в "Лиге смеха", где запомнился своим образом аутентичного молдаванина. Капитан команды "Стояновка" верит, что он и его партнерша будут действительно хорошо танцевать, хоть Люленов и никогда ранее не занимался танцами.



Кто стал участниками "Танцев со звездами" / Фото инстаграма Ивана Люленова

Константин Войтенко

Украинский актер и звезда комедийного телесериала "Когда мы дома" Константин Войтенко принял челлендж от победителя "Лиги смеха" Ивана Люленова.



Танцы со звездами 2021: участники шоу / Фото с инстаграма Войтенко

Кроме участия в популярном ситкоме "Когда мы дома", Константин снимался в сериалах "Ромео и Джульетта из Черкасс", "Домик на счастье" и в фильмах "Синевир" и "Раненое сердце".

Также Елена Шоптенко стала главным хореографом "Танцев со звездами"

KADNAY

Фронтмен группы KADNAY – Дмитрий Каднай вскоре выйдет на главный паркет шоу "Танцы со звездами". Певец будет зажигать не только сцену, но и сердца своих поклонниц, ведь в 2011 году журнал Cosmopolitan Ukraine признал Дмитрия одним из трех самых сексуальных мужчин в мире.



Кто участники Танцев со звездами 2021 / Фото с инстаграма Дмитрия Кадная

За свою певческую карьеру, Дмитрий Каднай принял участие в таких вокальных шоу как "Шанс" и "Фабрика звезд-1". В 2017 году исполнитель вместе с группой KADNAY попал в национальный отбор Евровидения, где коллектив занял 3-е место. К слову, группу с Дмитрием основал Филипп Коляденко – сын хореографа Елены Коляденко и шоумена Дмитрия Коляденко.

Евгения Власова

После долгого перерыва в карьере Евгения Власова возвращается в мир украинского шоу-биза. В апреле 2021 года певица впервые за десять лет вышла на сцену шоу "Голос страны" и спела вместе с участницей из команды Олега Винника.



Участники "Танцев со звездами" 2021 / Фото с инстаграма Власовой

Исполнительница хитов "Я живая река" и "Ветер надежды" Евгения Власова приняла вызов от Дмитрия Кадная и сняла ролик, где спотыкается через танцевальные туфли, а потом объявляет, что будет участвовать в новом сезоне шоу.

Ольга Харлан

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан умеет не только искусно владеть шпагой, но и покажет грациозные танцевальные движения на паркете "Танцев со звездами". Ольга Харлан обладает многими наградами в сфере спорта и считается одной из самых одаренных спортсменок Украины.



Участники "Танцы со звездами" 2021 / Фото с инстаграма Ольги Харлан

Артур Логай

Звезда сериалити "Киев днем и ночью", "Моя любимая Страшко" и "Большие Вуйки" Артур Логай принял челлендж на участие в шоу "Танцы со звездами" от Евгении Власовой.



Кто участники Танцев со звездами 2021 / Фото с инстаграма Артура Логая

"Участие в "Танцах со звездами" – это огромный вызов для меня, потому что я боюсь танцев. У меня нет страха перед выполнением опасного трюка на площадке, а вот танцы пока сильнее меня. Мне всегда казалось, что я деревянный как минимум на половину. И теперь у меня появилась прекрасная возможность это исправить, побороть себя же. К тому же, я очень азартный, а "Танцы со звездами" все же соревновательное шоу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы победить",

– поделился актер.