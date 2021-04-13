В сети появились письма принца Филиппа к невестке принцессе Диане
Супруг королевы Елизаветы II умер в пятницу, 9 апреля. Принца Филиппа оплакивает весь мир. Лишь после того, как он ушел из жизни, общественность узнала, с какой любовью он относился к невестке принцессе Диане. В сети появились фрагменты их переписки.
Источник:The Sun
Свекор принцессы Дианы принц Филипп сделал больше всего, чтобы жена сына Чарльза чувствовала себя принятой в королевской семье. Более того, именно он приложил особых усилий к их бракосочетанию в 1981 году и возлагал большие надежды на этот брак.
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Когда в 1992 году союз принца Чарльза с Дианой Спенсер дал трещину, то герцог Эдинбургский выступил "самопровозглашенным консультантом по вопросам брака" и активно переписывался с невесткой, чтобы удержать ее от развода. Бывший королевский придворный Пол Беррелл даже утверждал, что принц Филипп "больше пытался спасти брак Чарльза с Дианой, чем его сын".
Свадьба принца Чарльза с принцессой Дианой / Фото Getty Images
До самой смерти принцесса Диана нежно называла тестя папой, а королеву Елизавету II – мамой. Поэтому неудивительно, что она обсуждала семейные проблемы именно с принцем Филиппом. "С любовью, па", – завершала Диана свои послания к нему. Опеку над невесткой герцог Эдинбургский проявлял не только в письмах, но и на официальных мероприятиях и ужинах, когда сажал ее рядом и всячески привлекал к разговору.
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Фрагменты переписки принца Филиппа с принцессой Дианой
- "Мы не одобряем, чтобы кто-нибудь из вас имел любовников. Чарльз, как для человека в его положении, глупо рисковал всем с Камиллой. Я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме ушел от тебя к Камилле. Такая перспектива даже не приходила нам в голову", – высказывался принц Филипп о романе сына с Камиллой.
- "Можете ли вы честно заглянуть в свое сердце и сказать, что отношения Чарльза с Камиллой не имели ничего общего с вашим поведением касательно него в вашем браке?" – интересовался герцог Эдинбургский. Его послания были жесткими, однако конструктивными.
- "Меня особенно тронуло ваше последнее письмо, которое показало мне, что вы на самом деле заботитесь", – отвечала принцесса Диана тестю.
Как мир оплакивает принца Филиппа
- Британский премьер Борис Джонсон заявил, что с большим сожалением получил известие о смерти мужа королевы Елизаветы II, однако на похороны он не приедет.
- Обама, Бекхэм, Элтон Джон, другие звезды и мировые лидеры почтили память принца Филиппа, а британцы кладут цветы под ворота Букингемского дворца.
- Великобритания почтила память герцога Эдинбургского военными салютами, а его потомки – принц Чарльз, единственная дочь принцесса Анна и внуки Гарри и Уильям выразили свою скорбь публично, поделившись трогательными воспоминаниями.
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