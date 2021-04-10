Не дожив 2 месяца до своего 100-летия, умер британский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Это известие всколыхнуло весь мир. На потерю отреагировали Барак Обама, Дэвид Бекхэм, Элтон Джон и многие другие знаменитости.

99-летний принц Филипп умер 9 апреля 2021 года. По герцогу Эдинбургскому грустит не только королевская семья, но и мировые знаменитости. Как реагируют звезды на смерть мужа британской королевы – смотрите далее.

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Барак Обама

44 президент США почтил память принца Филиппа общим фото и выразил соболезнования его семье. "Когда мы впервые встретили Его Королевское Высочество принца Филиппа, герцога Эдинбургского, он и Ее Величество королева Елизавета II уже более полувека были на мировой арене – приветствуя таких лидеров, как Черчилля и Кеннеди; Манделу и Горбачева. Как двое американцев, не привыкших к дворцам и великолепию, мы не знали, чего ожидать".

Барак Обама поделился, что королевская чета сразу же дала понять, что волноваться не надо, а принц был добрым и теплым, с остроумием и неизменным юмором. "Это было наше первое знакомство с человеком, который стоит за титулом, и с тех пор наше восхищение им только возросло. Мы будем по нему очень скучать".

Джилл Байден

Первая леди США отметила, что очень сочувствует всей семье герцога в такое тяжелое время.

Дэвид Бекхэм

Муж Виктории Бекхэм обнародовал серию архивных фото герцога Эдинбургского. "Мои мысли и сочувствие посылаю Ее Величеству Королеве и Королевской семье, мы присоединяемся к ним, чтобы оплакивать потерю принца Филиппа. Публичная фигура мира, но прежде всего любящий муж, отец и дедушка. Сегодня стоит вспомнить его жизнь и невероятное служение Великобритании и всему миру. Покойся в мире, Ваше Высочество", – написал экс-футболист.

Тобаяс Мензис

Актер сыграл принца Филиппа в 3 и 4 сезоне сериала "Корона". Он сообщил изданию Newsweek: "Из того, что я точно знаю о герцоге Эдинбургском, я почти уверен, что он не хотел бы, чтобы актер, изображавший его на телеэкране, высказывал свое личное мнение о его жизни, поэтому я оставлю это Шекспиру: "О добрый мой старик! В тебе пример Той честной, верной службы прежних лет". Покойся с миром".



Принц Филипп в 3 и 4 сезоне "Короны" / Фото Tatler

Кэтрин Зета-Джонс

"Покойся с миром, Ваше Королевское Высочество принц Филипп, спасибо за вашу непоколебимую преданность нашей королеве и стране", – написала актриса.

Орландо Блум

Знаменитость написал: "Человек, посвятивший свою жизнь служению. Так грустно терять мудрых. Глубокое уважение и сочувствие".

Келли Осборн

Телезвезда поблагодарила принца за служение.

Джордж Такеи, звезда "Звездного пути"

My heartfelt condolences to the royal family in this time of grief, and especially to Her Majesty Queen Elizabeth II, who has spent a lifetime by her Prince Phillip. https://t.co/6YJhMMOojY — George Takei (@GeorgeTakei) April 9, 2021

Пирс Морган

Телеведущий, который уволился из-за Меган Маркл, написал: "Действительно большой британец, который посвятил свою жизнь самоотверженному гражданскому долгу и был безусловным скалой преданной поддержки Ее Величества, Королевы, как королевской жены, которая дольше всего служила британскому государю. Очень печальный день для нашей страны. Спасибо, сэр ".

RIP Prince Philip, 99.

A truly great Briton who dedicated his life to selfless public duty & was an absolute rock of devoted support to Her Majesty, The Queen, as the longest-serving royal consort to any British sovereign.

A very sad day for our country. Thank you, Sir. pic.twitter.com/ICO7wY9HXz — Piers Morgan (@piersmorgan) April 9, 2021

Люк Эванс

"Верность, любовь, преданность делу. Сильный, острый и очень независимый дух, который оставляет в наследство много великих вещей после своей смерти, после долгой и насыщенной событиями жизни. Мои мысли обращаются к Ее Величеству Королеве и к Королевской семье".

Элтон Джон

Телезвезда Кэрол Вондерман

"Несколько лет назад я ездила на частный обед с королевой в Букингемский дворец. Им обоим было за 80 лет, и принц Филипп, и она безумно флиртовали друг с другом и смеялись".

Писатель Бер Гриллс

"Потеря герцога Эдинбургского будет ощущаться во всем Британском Содружестве, но особенно в семье Королевской морской пехоты, которой он верно служил генерал-капитаном в течение навероятных 64 лет и 201 дня. Его способность общаться с морской пехотой и расслаблять окружающих людей была легендарной... А его служба в корпусе действительно образцовой. Сэр, мы чтим и помним вас", – поделился писатель.

Фотограф Крис Джексон

"Подумал сегодня о последней официальной фотографии герцога Эдинбургского и королевы, которую я сделал в Виндзорском замке не так давно. Невероятное достижение – достичь 73-й годовщины свадьбы за семь десятилетий брака, еще более трогательно видеть открытки их правнуков – связи между поколениями", – поделился мыслями королевский фотограф.