Чоловік королеви Єлизавети ІІ помер у п'ятницю, 9 квітня. Принца Філіпа оплакує весь світ. Лише після того, як він пішов з життя, громадськість дізналася, з якою любов'ю він ставився до невістки принеси Діани. У мережі з'явилися фрагменти їхнього листування.

Свекор принцеси Діани принц Філіп зробив чи не найбільше, щоб перша дружина сина Чарльза відчувала себе прийнятою в королівській родині. Ба більше, саме він доклав особливих зусиль до їхнього одруження 1981 року та покладав великі надії на цей шлюб.

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Коли 1992 року союз принца Чарльза з Діаною Спенсер дав тріщину, то герцог Единбурзький виступив "самопроголошеним консультантом з питань шлюбу" й активно листувався з невісткою, щоб втримати її від розлучення. Колишній королівський придворний Пол Беррелл навіть стверджував, що принц Філіп "більше намагався врятувати шлюб Чарльза з Діаною, ніж його син".

Весілля принца Чарльза з принцесою Діаною / Фото Getty Images

До самої смерті принцеса Діана ніжно називала тестя татом, а королеву Єлизавету ІІ – мамою. Тому недивно, що вона обговорювала сімейні проблеми саме з принцом Філіпом. "З любов'ю, па", – завершувала Діана свої послання до нього. Опіку невісткою герцог Единбурзького проявляв не лише в листах, а й на офіційних заходах і вечерях, коли садив її поряд і всіляко залучав до розмови.

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Фрагменти листування принца Філіпа з принцесою Діаною

"Ми не схвалюємо, щоб хто-небудь з вас мав коханців. Чарльз, як для людини в його становищі, нерозумно ризикував всім з Камілою. Я не можу уявити, щоб хтось у здоровому глузді пішов від тебе до Камілли. Така перспектива навіть не приходила нам у голову", – висловлювався принц Філіп про роман сина з Каміллою.

"Чи можете ви чесно заглянути у своє серце і сказати, що стосунки Чарльза з Камілою не мали нічого спільного з вашою поведінкою щодо нього у вашому шлюбі?" – цікавився герцог Единбурзький. Його послання були жорсткими, однак конструктивними.

"Мене особливо зворушив ваш останній лист, який довів мені, що ви насправді турбуєтесь", – відповідала принцеса Діана тестю.

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