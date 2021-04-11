В субботу, 10 апреля, принц Чарльз выступил с трогательным посланием в честь своего покойного отца принца Филиппа. Он отдал последние почести герцогу Эдинбургскому и публично поблагодарил всех, кто разделил тяжелую утрату королевской семьи.

Супруг королевы Елизаветы II 99-летний принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Тогда Великобритания и королевская семья вступили в состояние траура, а члены монаршей семьи поделились скорбными сообщениями. На следующий день после большой потери наследник британского престола принц Чарльз выступил с официальным обращением от имени всей королевской семьи.

Стоит знать Умер принц Филипп – супруг британской королевы Елизаветы II

Принц Чарльз обратился к общественности после смерти принца Филиппа

Видео было заранее записано во дворе загородной резиденции принца Уэльского и герцогини Корнуольской Хайгроув-хаус, что в городе Глостершир. Старший сын Ее Величества вышел из имения и произнес грустную речь.

Он подчеркнул, что вся монаршая семья очень скучает по его "дорогому отцу". Принц Чарльз добавил, что покойный принц Филипп в течение 70 лет был предан не только королеве Елизавете II, но и всему Соединенному Королевству.

"Я особенно хотел сказать, что мой отец последние 70 лет оказывал выдающееся, преданное служение королеве Елизавете II, моей семье, стране и Содружеству. Как вы понимаете, мы с семьей очень скорбим по отцу. Его очень любили и ценили, и он был бы так глубоко тронут, что так много людей здесь, по всему миру и в странах Содружества разделяют нашу потерю и наше горе", – высказался принц Чарльз.

Он добавил, что принц Филипп "был особенным человеком", о котором сказали так много трогательных вещей. "Это поддерживает нас в этой конкретной потере и в это особенно печальное время. Спасибо", – закончил принц Уэльский.

Важно Умер принц Филипп: биография монарха

Что известно о смерти принца Филиппа: