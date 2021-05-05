Официальное свидетельство о смерти издал глава королевской медицинской службы сэр Хью Томас. Там отметили, что причина потери супруга королевы Елизаветы II является естественной – старость.

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Опубликовали свидетельство о смерти принца Филиппа

По мнению экспертов, старость как причина смерти возможна, если человек был старше 80 лет, за ним ухаживал один врач на протяжении многих лет и если нет другой болезни или травмы, которая могла привести к летальному исходу.

Заметим, за 2 месяца до потери принца Филиппа госпитализировали из-за плохого самочувствия. Впоследствии его перевели в больницу, которая специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях, где сделали операцию на сердце. Герцог около месяца лечился, но это не было указано в документах о смерти.

В свидетельстве вспомнили греческие корни герцога Эдинбургского, а также его фамилию Маунтбэттен. Принц Филипп отстоял возможность использовать эту фамилию после того, как женился на тогда еще принцессе Елизавете.

Его королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, ранее известный как принц Греческий и Датский Филиппос, ранее известный как Филипп Маунтбеттен,

– пишется в документах.

Не забыли в свидетельстве о воинских званиях герцога Эдинбургского и его титулах: морской офицер, "принц Соединенного Королевства", "муж ее величества королевы Елизаветы II, монарха".

Смерть принца Филиппа: коротко