После почти двух недель пребывания в больнице короля Эдуарда VII принца Филиппа перевели в другое медицинское учреждение. Он оказался в лондонской больнице Святого Варфоломея для продолжения лечения инфекции и обследования сердца.

Об этом говорится в официальном заявлении Букингемского дворца. Так, мужа королевы Елизаветы II перевели из одной лондонской больницы в другую – из больницы короля Эдуарда VII в больницу Святого Варфоломея. Клиника, в которой принц Филипп продолжит лечение, является одним из крупнейших центров сердечно-сосудистых заболеваний в Европе. Поэтому там он пройдет дополнительное обследование.

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Представители королевской семьи сообщили, что состояние 99-летнего принца Филиппа улучшилось. Лечение протекает хорошо, однако продлится по меньшей мере еще неделю.

Принц Филипп чувствует себя комфортно и реагирует на лечение, но, как ожидается, он останется в больнице по крайней мере до конца недели,

– говорится в заявлении Букингемского дворца.

Напомним, неделю назад стало известно, что у герцога Эдинбургского обнаружили неизвестную инфекцию. Однако его болезнь не связана с коронавирусом, так как в начале мая королевская чета Елизавета II и принц Филипп вакцинировались.

Добавим, что дела мужа ее Величества очевидно обстоят лучше. Если 20 февраля принц Чарльз после встречи с отцом вышел из больницы со слезами на глазах, то через несколько дней младший сын больного принц Эдвард заверил, что отец чувствует себя значительно лучше и ждет выписку.