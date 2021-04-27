Через 10 дней после похорон принца Филиппа королева Елизавета II провела первые две аудиенции. Встреча проводилась из Виндзорского замка с послом Латвийской Республики и послом Республики Кот-д'Ивуар.

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Первая публичная встреча Елизаветы II

Для виртуальной встречи британская королева выбрала нежное голубое платье с цветочным принтом, что свидетельствует о том, что она сняла траур. Елизавета II дополнила образ любимым жемчужным ожерельем и такими же серьгами, а также брошью с бриллиантами.

На лице королевы заметен легкий макияж – она подчеркнула губы красной помадой. На этой встрече можно было фотографировать ее величество. По фотографиям заметно, что она улыбается и находится в хорошем настроении.

Для просмотра всех фото листайте справа:

Как чувствует себя Елизавета II после похорон принца Филиппа