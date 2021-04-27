Через 10 дней после похорон принца Филиппа королева Елизавета II провела первые две аудиенции. Встреча проводилась из Виндзорского замка с послом Латвийской Республики и послом Республики Кот-д'Ивуар.
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Первая публичная встреча Елизаветы II
Для виртуальной встречи британская королева выбрала нежное голубое платье с цветочным принтом, что свидетельствует о том, что она сняла траур. Елизавета II дополнила образ любимым жемчужным ожерельем и такими же серьгами, а также брошью с бриллиантами.
На лице королевы заметен легкий макияж – она подчеркнула губы красной помадой. На этой встрече можно было фотографировать ее величество. По фотографиям заметно, что она улыбается и находится в хорошем настроении.
Для просмотра всех фото листайте справа:
Как чувствует себя Елизавета II после похорон принца Филиппа
- Прошло 10 дней с похорон мужа британской королевы, герцога Эдинбургского. Елизавета II тяжело переживала смерть любимого.
- В свой 95 день рождения Ее Величество нарушила праздничную традицию из-за потери мужа. Она не делилась семейным портретом по случаю праздника.
- Елизавета II одиноко проводила юбилей, потому что впервые без мужа праздновала день рождения. Однако, вероятно, что ее поддерживали близкие, прибывшие к королеве.
- Также в день 95-летия Ее Величество обнародовала обращение к общественности, в котором поблагодарила всех за поддержку. Впоследствии в сети появилось ее милое фото, на котором она позирует счастливой возле лошадей.