Муж Евгении "вскочил в гречку"

Предыдущая неделя началась с довольно пикантных и громких новостей – мужа принцессы Евгении, Джека Бруксбенка, подловили за общим времяпрепровождением с тремя моделями. Мужчина плавал на яхте у берегов Италии вместе с тремя красавицами. Туда он прибыл якобы с рабочим визитом в качестве представителя бренда текилы Casamigos, который является спонсором благотворительного бала Unicef ​​Summer Gala.

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Поразило то, что одна из моделей – Эрика Пелосини – даже ходила перед ним топлесс, хотя впоследствии за это извинилась и объяснила, что у нее просто намок купальник и она решила его снять. По ее словам, Джек много рассказывал хорошего о своей жене и сыне Августа. Также она отметила, что дружит с мужчиной много лет и он для нее только друг.

Впрочем, такой поступок осудила общественность в соцсетях. Сама же Евгения или королевская семья не комментировали инцидент. Отметим, что в этом году 31-летняя принцесса родила от мужа сына Августа. За Джека Бруксбенка она вышла замуж в 2018 году.

Скандал с "Файне місто"

Один из самых известных фестивалей Украины "Файне місто" отгремел с 28 июля по 1 августа. За это время на разных сценах выступили десятки артистов. Некоторые из них вызвали особые вопросы у общественности, к примеру, российские коллективы. Впрочем, в СБУ заявили, что им разрешили выступать на территории Украины.

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Относительно выступления польской группы Batushka возникло еще больше споров и скандалов. Известно, что 31 июля коллектив выступил на Dark Stage (Темной сцене) с "антихристианским" перформансом: музыканты оделись в рясы подобные у священников и устроили постановку в стиле похорон. Также во время фестиваля гостям мероприятия проводили "причастие" из водяных пистолетов и "венчали" словно молодоженов. Такие действия осудили как гости события и пользователи социальных сетях, так и мэр Тернополя Сергей Надал. Мэр даже угрожал закрыть фестиваль, если подобное впредь будет продолжаться.

Выступление группы Batushka на "Файне місто 2021": видео

На ситуацию со временем отреагировали организаторы "Файне місто". В комментарии 24 канала они заявили, что не ставили целью оскорбить чувствах верующих, впрочем, они расценили выступление Batushka как жанр "мистика". Чтобы избежать подобных конфликтов, организаторы пообещали разместить на сайте фестиваля анкету, где фанаты смогут сами выбрать, хотят ли они видеть на сцене определенных музыкантов или нет.

Новое интервью Елены Зеленской

Жена Владимира Зеленского дала большое интервью одному из украинских изданий, в котором рассказала о наработках в должности первой леди и планах на будущее.

Елена Зеленская заявила, что не планирует идти в большую политику, однако попытается продолжать свои социальные инициативы, если каденция мужа закончится через 2,5 года. По словам первой леди, ее устраивает то, что вместо политического влияния она имеет эмоциональное.

Вместе с тем Зеленская уверена, что кто-то из женщин-политиков "обязательно станет следующей президенткой", ведь роль женщин в государственном управлении растет.

Первая леди рассказала о шутках в "Квартале 95", где до сих пор работает сценаристкой. Она уверена – все политические шутки были правдивыми, а то, что ее муж стал объектом новых номеров, вполне нормально.



Елена Зеленская / Фото "Фокус"

Зеленская призналась, что в начале каденции мужа сама исследовала, как подобает одеваться первой леди. Сейчас гардероб ей подбирает стилист. В президентской четы он один на двоих.

Супруга президента объяснила, что часто появляется на публике в кроссовках, потому что "на каблуках долго не погуляешь". Даже в Версаль она надела кроссовки. Правда, от французского бренда Veja, выступающего за экологичность и сознательное потребление. Его любят даже представительницы королевской семьи – Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

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MamaRika стала мамой

Украинская певица MamaRika 2 августа родила сына от телеведущего Сергея Середы. Хотя пара и живет в Одессе, на роды они приехали в частную клинику Киева. Известно, что они очень сильно хотели родить ребенка и "старались целых четыре месяца". Однако, эти попытки были неудачными. Только тогда, когда пара прекратила надеяться, все получилось.

На 35-й неделе беременности певица попала в больницу. Детали госпитализации неизвестны, однако она находилась в стационаре, чтобы не навредить малышу. Уже через несколько недель она родила малыша, но ей делали кесарево сечение. Во время родов Сергей Среда не присутствовал вместе с женой, а ждал пока все произойдет за дверью.

Сейчас родители с малышом еще находятся в больнице и реабилитируются после операции.

Монатик – больше не продюсер Lida Lee

Украинский мультиартист последний год был продюсером своей бэк-вокалистки Lida Lee. Их сотрудничество началось вскоре после того, как девушка попробовала свои силы на "Голосе страны". Кроме этого исполнитель был продюсером певицы Nino Basilaya. Но Монатик решил отпустить в "сольное плавание" своих подопечных, поскольку те "повзрослели".

Между ними остались определенные договоренности касательно предыдущей работы вместе, но они якобы не жесткие. Сейчас артистки хотят работать над своим творчеством самостоятельно.

Как признался через несколько дней Монатик, судьбоносный разговор состоялась в офисе Monatik Corporation, когда продюсер предложил: "Может, нам уже следует разорвать контракт?". Девушки не стали возражать. Артистки хотели больше свободы творчества, поэтому разорвали договоренности с наставником.

Меган Маркл праздновала 40-летие

Бывшая герцогиня Сассекская 4 августа праздновала юбилей – женщине исполнилось 40 лет. Недавно она второй раз стала мамой, родив дочь Лилибет, поэтому на день рождения осталась дома вместе со своим мужем принцем Гарри, сыном Арчи и дочерью.

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Впрочем, в свой день рождения Меган сделала интересный подарок поклонникам – она ​​впервые показала себя после родов, опубликовав веселый разговор со своей подругой-актрисой Мелиссой Маккарти. Там она показала несколько интересных деталей:

фотографию дочери и мужа на столе, за которым работает;

задувала праздничный торт со свечами;

смеялась над проказами принца Гарри, который был за окном;

показала подвеску, символизирующий ее детей.

Рианна и Риз Уизерспун – самые богатые звезды, а Роналду – звезда инстаграма

На прошлой неделе ведущие компании подвели итоги заработков иностранных знаменитостей. Журнал Forbes посчитал доходы Рианны и Риз Уизерспун и объявил их самыми богатыми звездами в своих отраслях:

Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире с состоянием в 1,7 миллиарда долларов;

Риз Уизерспун вместе с тем стала самой богатой актрисой – она ​​заработала 900 миллионов долларов за свою карьеру.

Кроме этого, ресурс Hopper HQ объявил звезд, которые получают больше всего средств за рекламу в инстаграме. На это влияет количество подписчиков, частота публикаций и охват в сети. Так, в 2021 году рейтинг возглавил португальский футболист Криштиану Роналду. Со своими 295 миллионами подписчиков он зарабатывает 1,6 миллиона долларов за любую рекламную публикацию. В тройку "богачей" также вошел актер Дуэйн Джонсон и певица Ариана Гранде.