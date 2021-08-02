Эмоциональную реакцию на скандал вокруг "Файного міста" Сергей Надал опубликовал на личных страницах в социальных сетях. Он завил, что категорически против проведения антихристианских мероприятий в Тернополе.
Важно "Пропаганда богохульства и оккультизма": в сети жалуются на фестиваль "Файне місто"
Недопустимо, чтобы доброе имя Файного міста очерняли языческими мессами,
– написал Сергей Надал.
Он пообещал выяснить ситуацию – провести разговор с руководством "Файного міста" с участием правоохранительных органов. Более того, мэр Тернополя обратился к организаторам музыкального фестиваля с требованием "извиниться перед тернополянами за антихристианские действия".
Сейчас Сергей Надал видит два варианта дальнейшей судьбы "Файного міста":
- или организаторы обязуются проводить фестиваль без антихристианских групп, символов и российских артистов;
- или мероприятие не будут проводить вообще.
"Наш город Тернополь славится своими христианскими ценностями, семейными традициями. Мы не позволим осквернять, поносить, насмехаться над нашей религией", – добавил Сергей Надал.
В комментариях к публикации Сергея Надала развернулась настоящая дискуссия. Не все пользователи фейсбука разделяют позицию мэра.
Одни отмечают, что городскому совету стоило бы заранее поинтересоваться программой фестиваля, а не "махать кулаками после драки". Другие же утверждают, что мэр Тернополя не может привлечь к ответственности организаторов "Файного міста":
- "На каком основании будет проводиться разговор с участием правоохранительных органов? На фесте были правоохранительные органы и полиция. Они должны мгновенно реагировать на нарушения законодательства или преступления";
- "Закон-то говорит о запрете каких верований? Какая статья?";
- "При участии "правоохранительных органов" , потому что что? У нас теперь религиозные взгляды или их отсутствие являются противозаконными?";
- "Мэру надо было бы прочитать Конституцию. И жить по ней";
- "Там не нарушили ни одного закона, а вот мэр не отделяет религию от власти, чем нарушает закон".
Скандал с фестивалем "Файне місто"
Возмущение общественности вызвало выступление польской группы Batushka, которое состоялось с элементами церковных и литургических обрядов. В частности, участники коллектива вышли на сцену в черных рясах.
В социальных сетях выступление назвали богохульством и нарушением "прав и чувств верующих христиан". Представители "Файного міста" всячески избегают скандала, удалив с фейсбук-страницы фото с выступления Batushka, и не дают никаких комментариев.