Эмоциональную реакцию на скандал вокруг "Файного міста" Сергей Надал опубликовал на личных страницах в социальных сетях. Он завил, что категорически против проведения антихристианских мероприятий в Тернополе.

Важно "Пропаганда богохульства и оккультизма": в сети жалуются на фестиваль "Файне місто"

Недопустимо, чтобы доброе имя Файного міста очерняли языческими мессами,

– написал Сергей Надал.

Он пообещал выяснить ситуацию – провести разговор с руководством "Файного міста" с участием правоохранительных органов. Более того, мэр Тернополя обратился к организаторам музыкального фестиваля с требованием "извиниться перед тернополянами за антихристианские действия".

Сейчас Сергей Надал видит два варианта дальнейшей судьбы "Файного міста":

или организаторы обязуются проводить фестиваль без антихристианских групп, символов и российских артистов;

или мероприятие не будут проводить вообще.

"Наш город Тернополь славится своими христианскими ценностями, семейными традициями. Мы не позволим осквернять, поносить, насмехаться над нашей религией", – добавил Сергей Надал.

Напомним! Фестиваль "Файне місто" не впервые разгневал мэра Тернополя. В июле он обращался в СБУ с просьбой проверить законность приезда в Украину российских групп – Louna, "Порнофильмы", Wildways, Anacondaz. Все они получили разрешение на въезд.

В комментариях к публикации Сергея Надала развернулась настоящая дискуссия. Не все пользователи фейсбука разделяют позицию мэра.

Одни отмечают, что городскому совету стоило бы заранее поинтересоваться программой фестиваля, а не "махать кулаками после драки". Другие же утверждают, что мэр Тернополя не может привлечь к ответственности организаторов "Файного міста":

"На каком основании будет проводиться разговор с участием правоохранительных органов? На фесте были правоохранительные органы и полиция. Они должны мгновенно реагировать на нарушения законодательства или преступления";

"Закон-то говорит о запрете каких верований? Какая статья?";

"При участии "правоохранительных органов" , потому что что? У нас теперь религиозные взгляды или их отсутствие являются противозаконными?";

"Мэру надо было бы прочитать Конституцию. И жить по ней";

"Там не нарушили ни одного закона, а вот мэр не отделяет религию от власти, чем нарушает закон".

Скандал с фестивалем "Файне місто"

Возмущение общественности вызвало выступление польской группы Batushka, которое состоялось с элементами церковных и литургических обрядов. В частности, участники коллектива вышли на сцену в черных рясах.

В социальных сетях выступление назвали богохульством и нарушением "прав и чувств верующих христиан". Представители "Файного міста" всячески избегают скандала, удалив с фейсбук-страницы фото с выступления Batushka, и не дают никаких комментариев.